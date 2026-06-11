港交所稱追蹤科技100指數ETF產品即將推出

港交所（0388）董事總經理、市場主管余學勤在港交所未來科技峰會上表示，港交所去年底推出「香港交易所科技100指數」，成份股首次調整明天（12日）收市後生效，包括3隻符合快速納入機制要求的股票，而追蹤科技100指數的ETF產品即將推出市場。



余學勤表示，期待未來能夠發展更多與指數相關的不同類型產品，例如槓桿和反向ETF、牛熊證等，為市場提供更加靈活的配置選擇。

港交所行政總裁陳翊庭。（黃寶瑩攝）

陳翊庭稱港股市場熱潮未減

港交所行政總裁陳翊庭表示，今年以來香港市場的熱潮絲毫未減，IPO規模、二級市場日均交易額均有較大提升。更重要的是在過去的10年間，市場流動性正從傳統行業持續流向創新領域。科技板塊的佔比從10年前的15%提升至44%，成交額增長超過7倍，反映投資者的注意力持續流向增長潛力最高的賽道，香港市場正從傳統經濟融資平台，逐漸轉型為以科技與新經濟為驅動的市場。

陳翊庭指出，中國科技創新正從單點突破走向體系化發展，為資本市場帶來更具深度的投資機遇。在企業層面，中國科技企業正加速出海，愈來愈多赴港上市企業根植中國、業務遍布全球，是名副其實的跨國企業。不少初創公司從誕生之初便面向全球市場布局，在收入結構與業務拓展上天然具備國際屬性。在此過程中，香港作為連接中國與國際資本的關鍵門戶，持續賦能企業實現全球化發展，港交所也演變為承載中國科技全球化的重要樞紐。

出席同一場合的寧德時代（3750）聯席董事長潘健表示，公司去年在香港上市，多方面都超出預期，包括發行價格，而上市後H股對比A股更長期有25%至45%溢價。公司未來5年發展有200%至300%以上增長，需要大量商業創新的投資，透過港股市場，可以讓公司有快速增發的渠道，為未來發展形成強而有力的支持。