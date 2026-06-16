生活重擔壓肩？港人渴求真正安全感　拆解超越保單的全新守護哲學

身處香港這個急促的城市，不少人都面臨着前所未有的生活挑戰。無論是日益沉重的經濟壓力、上有高堂下有兒女的家庭責任，還是突如其來的健康風險，都讓大眾對未來的不確定性感到擔憂。當人生轉折變得愈來愈頻繁，市民真正渴望的，已經不再是一份形式上的保障安排，而是一份能夠長久伴隨的安全感。



重新定義保障 成為你背後默默支撐的力量

傳統觀念中，保險往往與「理賠」畫上等號。然而，面對瞬息萬變的社會，大眾對保障的需求已經截然不同。作為連續10年成為香港最受歡迎保險品牌*，AIA深刻洞察大眾對保障的多元需要，並以「守護，不只一種定義」為核心，提供全方位保障，進一步確立作為大眾「人生夥伴」的角色，陪伴客戶走過人生每一步。對AIA而言，現代的保障不再局限於保單本身，而是化作人生後方默默支撐的力量，在每一個關鍵時刻提供可靠、持續且到位的支援。

全方位保障 貼近人生各個階段的真實需求

也正因如此，全方位保障的關鍵，在於能否貼切回應人生不同階段的真實需要。透過多元化的保障安排，在各個階段發揮相應作用，彼此配合，逐步建構一個更完整而可靠的保護網。

由人壽至醫療 守護基礎

從人壽、健康、醫療到危疾保障，AIA 由最基礎而關鍵的人生需要出發，提供多元而具彈性的保障選擇，配合人生不同階段的需要，成為客戶即使面對未知亦能站得住的後盾。AIA亦透過 「AIA Vitality 健康程式」，鼓勵合資格會員培養運動與健康生活習慣，主動管理健康風險。與此同時，無論日常醫療還是重大疾病治療需要，AIA 提供多元醫療支援選擇；相關醫療網絡視乎個別計劃及客戶資格而定，涵蓋香港及中國內地+，包括不同專科。

由財富至傳承 長遠規劃

隨着人生步伐向前，保障的重心亦自然延伸至財富增值、退休及傳承規劃。AIA透過不同層面的財務規劃方案，因應客戶需要從旁協助他們有系統地管理資產、平衡長遠退休需要，並為家人建立更具延續性的安排，讓多年累積的成果能夠穩健承傳。

在這些更長線、更全面的規劃需求下，客戶對專業的策劃能力要求亦相應提升。友邦峻宇（AIA Alta）體現 AIA 在財富管理與傳承規劃方面的實力。透過專業團隊^結合財富管理策劃傳承規劃的專業經驗， 致力為高淨值客戶，提供貼心的財務管理支援，協助他們更有效地規劃人生。

透過支持企業全方位僱員福利 保障廣大打工一族

對打工一族而言，團體保險及 MPF 是在職及退休後的重要保障。AIA 作為全港最大的團體保險供應商@，為眾多成員及其家庭提供全面保障；同時，AIA 亦憑藉專業實力與卓越服務，贏得愈來愈多成員信任，成為市場佔有率升幅最大的強積金供應商#。打工一族的需求不斷演變，對僱員福利的期望亦日趨多元，AIA 推出多個創新數碼服務，為成員提供更便利日常需要的支援。AIA 的團體保險及 MPF 服務連續六年榮獲業界最高殊榮**，協助企業提升僱員福利競爭力，並為打工一族提供全方位的退休及保障方案。

超越傳統框架 實踐「健康長久好生活」

當生活充滿變數，一個值得依靠的夥伴顯得尤為重要。這麼多年來，AIA一直堅守承諾，為客戶提供可靠保障與貼心支援，更致力貢獻社會，持續陪伴大家走過人生不同階段，一起實踐「健康長久好生活」。

馬上按此 (Campaign Page) ，了解更多關於AIA的全方位保障。

* 友邦保險自2016年起連續 10年成為香港「最多人考慮購買」及「最有可能購買」的保險品牌。資料來源：YouGov。

+ 涵蓋中國內地指由指定醫院提供的醫療服務，其服務模式及保障範圍或與香港的醫療網絡定義有所不同，並須視乎個別計劃條款及安排。

^ 是指財富管理策劃及傳承規劃專責團隊與前線財務策劃顧問。

@ 資料來源: 保險業監管局2025年年度長期保險業務統計數字

#截至2026年3月。資料來源：GUM 2026年3月強積金市場報告

** AIA連續6個年度獲得香港保險業大獎傑出強積金/僱員福利產品/服務大獎（獎項評審期為2019年7月1日至2025年6月30日）

投資涉及風險，你可能就你的投資蒙受重大損失，且友邦強積金優選計劃下可選各項投資選擇並非適合每個人，過往業績並不代表將來表現。成分基金價格可升可跌。以上資訊只作參考用途，並非及不應被視為理財或投資建議、推銷、游說認購任何投資產品（包括強積金計劃）的要約。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。你不應純粹單靠此資訊作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，你必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關強積金計劃說明書以瞭解詳情（包括風險因素及收費）。如你對此廣告有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。此廣告由友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）刊發。

（特約內容及資料由客戶提供）

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