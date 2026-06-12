甲骨文股價收跌逾8%　數據中心成本掩蓋AI相關業務成長

甲骨文股下跌逾8%，收報184.1美元。此前公司公佈的季度資本支出高於預期，引發投資者對其人工智能(AI)基礎設施業務盈利能力的擔憂。

淨資本支出約為700億美元

截至5月31日的財季資本支出約為165億美元，全年總額達到557億美元，高於該公司此前預計的500億美元。資本支出主要衡量數據中心支出。

彭博報道指，財務長Hilary Maxson在財報發布後的電話會議上表示，甲骨文預計在截至2027年5月的當前財年中，淨資本支出約為700億美元。她表示，由於部分組件的預付款項，報告口徑下的數字將高出200億至250億美元。

甲骨文長期以來以數據庫軟件聞名，如今已轉型為一家為AI任務提供算力的服務商，並正在為OpenAI及其他客戶大規模建設數據中心。為應對資本需求，該公司表示，在剛剛結束的財年中通過債務融資籌集了430億美元、通過股權融資籌集了50億美元。

2027財年，該公司計畫通過債務和股權融資再籌集400億美元，其中包括此前宣布的200億美元按市價發行計畫。

每股純益好過預期

TD Cowen分析師Derrick Wood寫道，過去三個月該公司股價已上漲35%，可能是由於投資者對算力提供商以及甲骨文最重要客戶OpenAI的情緒改善。

甲骨文周三在聲明中表示，第四財季營收成長21%，至192億美元。剔除部分項目後，每股純益為2.11美元。彭博匯編的數據顯示，分析師對調整後每股純益的預估均值為1.97美元，對營收的預估均值為191億美元。

備受關注的基礎設施業務銷售額成長93%，至58億美元。增幅略快於分析師預估值91%。

在截至8月的財季，包括軟件應用和基礎設施在內的雲業務總營收將成長約61%。這一展望略低於分析師預估均值62%。

作為訂單指標的剩餘履約義務季末為6,380億美元，分析師預估均值為5,895億美元。甲骨文表示，大部分新增訂單來自大型AI合同，在這些合同中，客戶預付了工作所需的昂貴伺服器費用。

聯席執行長Clay Magouyrk在電話會議上表示，甲骨文為OpenAI建設的大型數據中心正在取得「顯著進展」。