周大福料今年收入增長中至高單位數　鄭志雯冀國際門店數4年倍增

周大福（1929）今日（6月11日）公布截至今年3月底全年業績，純利增加52.2%至90.04億元，創歷史新高。



周大福珠寶為2030財政年度訂立以下目標，財務表現方面，將實現高於市場的營業額增長，維持25%以上股本回報率；承諾門店網絡升級，完成全面零售點翻新，內地高端形象門店增至50間；並拓展國際市場，承諾把國際零售值較2026財年提升近一倍，門店增至超過100間。

周大福珠寶設於廣東道全球首家旗艦店。（倪清江攝）

黃紹基﹕續於港澳物色位置開店

集團副主席鄭志雯表示，希望可以超越這個數字，對所有市場都有信心，強調「今年純利創歷史新高，我哋團隊好強勁、好努力推到咁高」。

她提及，位於廣東道的首間全球首間旗艦店，開業後的月均零售值達6,000萬元。

集團董事總經理黃紹基表示，港澳市場表現強勁，將繼續在港澳尋覓合適位置開店，內地關店速度將在2027財年開始放緩。

對於近期金價回落，他表示，金價回落都對業務有幫助，尤其是產品開發，短期而言，港澳黃金業務更加暢旺，適逢下半年婚嫁旺季，有剛性需求，而內地黃金首飾銷售也持續上升，整體市場第二季相信能延續第一季的勢頭，對完成今年銷售目標有信心。

鄭志雯（圖中）指出，位於廣東道的首間全球首間旗艦店，開業後的月均零售值達6,000萬元。（梁鵬威攝）

2027財年盈利增長預期達到中至高單位數

被問及定價黃金產品是否會因金價回落而調整價格，他指出，金價波動對定價黃金產品銷售有影響，但長遠對金價有信心，而產品除了黃金成為，還有其他成本，因此近期對價格不會有太大調整。

展望2027財年，集團首席財務官葉家盈表示，集團對中期業績保持審慎樂觀，同店銷售方面，預計內地市場有高單位數增長，港澳市場有低雙位數增長，而整體收入增長預期達到中至高單位數。