藍十字推肌肉骨骼護理支援　專屬管家打通跨地域醫療

藍十字（亞太）保險今日(11日）宣布推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」，整合本地及大灣區頂尖醫療機構，提供由診斷、治療、手術到復康的一站式支援，並由專屬健康管家全程協調，提升客戶治療成效與體驗。

肌肉骨骼問題普遍 治療碎片化成復康障礙

藍十字內部數據，過去三年肌肉骨骼疾病的索償個案及理賠金額增幅均高於其他主要疾病，門診理賠佔比由2023年的13%升至2025年的18%。研究亦顯示，近三成（28.7%）香港人口受慢性痛症影響，超過兩成（21.5%）15歲或以上人士在過去30天內曾出現腰背痛。

藍十字首席執行官謝佩蘭表示：「肌肉骨骼患者往往面對多元而複雜的治療選擇，缺乏整合協調，容易延誤康復及增加開支。我們希望透過一站式護理支援服務，為客戶打通整個治療歷程，提供優質且具成本效益的醫療服務。」

三大核心優勢：專屬管家、跨地域網絡、無縫支援

藍十字稱「肌肉骨骼護理支援服務」專為藍十字合資格受保人而設，包括協助預約、跟進及復康提示的專屬健康管家；支援香港及大灣區（包括深圳）指定醫療機構預約；以及涵蓋術前評估、手術預約（如前十字韌帶重建、膝關節置換等）、術後物理治療及復康跟進等等。

藍十字稱，合作醫療機構包括健衡物理治療及專項訓練中心、香港中文大學醫院、港怡醫院、深圳新風和睦家醫院及明康醫療等。

謝佩蘭指出，此項服務是藍十字「綜合醫療保健策略」的重要里程碑，未來將逐步擴展至心臟病、癌症等高負擔疾病領域，結合財務保障、醫學洞見、數據驅動指引及人性化支援，協助客戶在每個關鍵時刻作出更安心、明智的醫療決策。