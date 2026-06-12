HKTVmall | 85折優惠撼超市奏效　上月訂單總商品交易額飆21%

香港科技探索(01137)公布，5月HKTVmall訂單總商品交易額8.27億元，按月升27%，按年則升21.1%。

期內，平均每日訂單總商品交易額2,670萬元，按月升23%，按年升21.4%。至於獨立客戶數目，達到68.72萬名，按月升11.7%，按年升12.5%。

集團稱，於5月9日於HKTVmall正式推出「全年折扣活動」，早前於4月26日及5月2日至5月3日初步推行，創下星期日訂單總商品交易額的歷史新高。該全年折扣活動主要目的是在競爭激烈的香港糧油雜貨及日常用品零售市場中擴大市場佔有率。

該公司指出，在5月集團於多個周末及公眾假期合共進行十天的八五折優惠活動(包括5月的初步推行活動)。該優惠活動帶動訂單總商品交易額創下出色表現，獨立客戶數目及用戶流量錄得新高。按月增長在一定程度上受惠於4月的低基數，而該月因復活節假期，出境旅遊需求上升，導致本地消費一度偏弱。

香港科技探索補充，八五折優惠活動有助擴大市場份額及增加客戶基礎。儘管訂單總商品交易額有所增長，經考慮相關市場推廣及宣傳投入後，管理層預計該活動對香港電子商貿業務分部於當月的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將不會產生重大影響。