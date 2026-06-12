阿里巴巴反彈近2%　據報出價15億美元購樸樸超市　累美團瀉近3%

據《彭博》報道，阿里巴巴﹙9988﹚出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市，引發一場競購戰；此舉是其更廣泛行動的一部分，目的是從美團﹙3690﹚手中奪取更多線上商務市場占有率。盤中，阿里巴巴升近2%，而美團則插近3%。

知情人士透露，中國最大的網路消費平台阿里巴巴提出的收購價格，較高鑫零售先前的出價高出逾一倍。知情人士稱，高鑫零售曾是阿里巴巴的關聯公司，目前由私募股權公司DCP Capital支持，先前曾提出6億美元的收購方案。

就在幾個月前，美團宣布以7.17億美元收購叮咚，擊敗了其他競購者。

報道認為，阿里巴巴積極加碼出價，凸顯其決心在中國線上商務三大巨頭之間日益升溫的競爭中勝出。不斷攀升的估值反映出各方對稀缺零售資產的激烈爭奪；阿里巴巴、美團與京東正加大力道佈局本地生活與生鮮零售業務，這些領域仍是少數線上滲透率尚未完全提升的消費市場之一。

總部位於福建的樸樸是目前中國少數尚未被收購的獨立線上生鮮平台之一。多年來，中國生鮮電商平台持續進行以補貼驅動的價格戰，擠壓利潤空間，並加劇所謂的「內卷」現象；但中國正試圖減少這種破壞性競爭。

樸樸是中國領先的即時生鮮零售平台之一，年收入超過300億元人民幣。該公司主要透過「30分鐘配送」網絡營運，服務範圍涵蓋福建、廣東、四川及湖北四省約10座城市。