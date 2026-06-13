鎖定「MOTION 動感存款」高達3.88%港元額外活期年利率

在現今波動的經濟環境下，如何聰明地調配手頭上的資金，成為了每個精明理財族的必修課。如果你有一筆長時間不會動用的資金（閒置資金），開立定期存款的確是一個好選擇，這能確保你賺取穩定且明確的利息回報。不過，如果想隨時準備入市捕捉投資機遇、預留作交稅，或者是用作應付突發開支的「備用資金」，就需要更靈活的理財產品，確保有極高的資金流動性。



面對這筆或許需要「隨傳隨到」的資金，很多人只會將其放在利息極低的普通活期戶口。中信銀行(國際)推出的「MOTION 動感存款」正好填補了這個理財缺口！它打破了傳統活期存款一直以來的低息既有印象，讓大家的資金能夠隨時保持靈活調動之餘，港元額外活期年利率更高達 3.88%，無疑是備用現金的「理想停泊處」！

「MOTION 動感存款」6月份港元額外活期年利率高達3.88%！

到底這個「MOTION 動感存款」是如何運作的？與一般活期戶口有何不同？簡單來說，由即日起至2026年6月30日，只要客戶登記並存入合資格存款*，息率就會隨著存款月份逐步跳升。

6月份「MOTION 動感存款」的港元額外活期年利率* 由登記日至2026年7月31日 1.80% 2026年8月1日至31日 2.00% 2026年9月1日至30日 3.88%

這種階梯式的息率設計，巧妙之處在於它既能鼓勵大家儲蓄，以賺取越來越高的利息；同時又完美保留了活期戶口的自由度，萬一中途真的急需用錢，客戶依然可以隨時靈活調動資金。

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唔使落分行！如何透過手機3步登記「MOTION 動感存款」？

以往要辦理存款手續，往往要特意抽時間親臨銀行分行排隊。現在只需一部智能手機，即可安坐家中輕鬆完成。大家只要透過「inMotion 動感銀行」手機應用程式，簡單3個步驟就能鎖定高息：

1. 手機開戶：下載 inMotion 動感銀行 App並立即開戶。（現有客戶可直接登入）

2. 首頁點選登記：登入後，於 inMotion App 首頁點選「MOTION 動感存款」，簡單按幾個鍵即可完成登記程序！

3. 存入資金：成功登記後，存入合資格存款，即可盡享高息額外活期年利率！

完成上述步驟後，便能輕輕鬆鬆等候賺取逐月遞增的高息回報！

「MOTION 動感存款」入場門檻是多少？外幣有優惠嗎？

「MOTION 動感存款」的另一大賣點，就是擁有極親民的入場門檻。港元存款只需10,000元（最高合資格存款金額上限為2,000萬元），對一般上班族、年輕理財一族，或是「小試牛刀」的投資新手來說都非常友善。

港幣得，外幣一樣得！近年不少港人都有配置外幣的習慣，「MOTION 動感存款」同樣照顧到這批客戶的需要。美元額外活期年利率高達5.08%（入場門檻僅 2,000美元，最高合資格存款金額為美元2,600,000），而人民幣額外活期年利率亦高達1.88%（入場門檻僅10,000人民幣，最高合資格存款金額為人民幣20,000,000）。極低門檻的起存額加上涵蓋多種主流貨幣，完美滿足了現代人多元資產配置的需求。

為何「MOTION 動感存款」是備用資金的「理想停泊處」？

中信銀行(國際)的「MOTION 動感存款」具備了「門檻低、流動性高、息率吸引」三大優勢，它不僅為你的「備用資金」提供了一個安全且具增值潛力的避風港，更讓你能在風雲變幻的市場中掌握絕對的主動權。

只要在推廣期內把握機會登記，並盡量保持資金停留在戶口內，就能輕鬆將利息回報最大化。與其讓備用的閒置資金在普通戶口中白白流失購買力，不如立刻行動，體驗靈活的高息理財生活！

📌立即下載「inMotion 動感銀行」並啟動「MOTION 動感存款」：https://bit.ly/Download_inMotion

*登記期內的合資格存款為存放於登記戶口的日終新資金金額。登記期完結時的合資格存款金額將會固定為可享額外年利率優惠之最高金額。如果從登記戶口內提取資金，可享額外年利率的合資格存款將有可能減少。

新資金是指當天日終存款結餘總額*減去上月最後一個銀行營業日之存款結餘總額的淨增長，扣減同一曆月內已享用新資金定期存款優惠之本金總額。

優惠受條款及細則約束。

（資料由客戶提供）