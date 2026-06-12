韓國央行行長「鷹氣」十足！　呼籲及時提高利率

韓國央行行長表示，利率需要毫不遲疑地上調，這是他迄今為止發出的最強烈信號，表明隨著通膨和金融穩定風險的持續加劇，決策者正準備收緊貨幣政策。

彭博報道指，在周五紀念韓國央行76周年的演講中，申鉉松表示，近期經濟數據進一步佐證了提高借貸成本的理由，並指出經濟成長、通膨和金融穩定問題都指向同一政策方向。

「儘管貨幣政策經常面臨政策目標之間的衝突，但目前這種權衡取捨並不顯著。」申鉉松說，「因此，有必要優先考慮價格穩定，並及時提高利率。」

報道指，這些言論強化了韓國央行在5月會議上出現的鷹派立場轉變。當時儘管政策制定者維持利率不變，但兩名貨幣政策委員會成員投了反對票，贊成加息。委員會的點陣圖也顯示，預計未來幾個月借貸成本將上升。 韓國央行下次會議將於7月16日舉行。

申鉉松表示，隨著中東衝突持續三個多月，通膨風險加劇，最新數據顯示消費者價格5月份以兩年來最快的速度攀升。他警告稱，如果能源供應中斷持續下去，高企的通膨預期和潛在的企業價格上漲可能會帶來更大的壓力。

他還指出，金融穩定問題日益嚴重，提到首爾大都會區房價上漲，人們對進一步升值的預期日益增強，股票投資槓桿率上升，以及家庭債務再次增加。

與此同時，他對韓國經濟持樂觀態度，稱人工智能驅動的半導體行業繁榮正在支撐出口、投資和內需。