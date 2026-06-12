彭博︰中國要求大型銀行嚴格控制在銀行間市場資金融出

彭博引述知情人士稱，中國要求大型國有銀行減少在銀行間市場的資金融出，避免市場利率過度脫離政策利率下行。

知情人士透露，中國央行近期窗口指導了包括政策性銀行在內的國有大型銀行，要求其嚴格控制在銀行間市場淨融出的規模。

知情人士表示，此舉旨在對市場流動性預期進行糾偏，以維護政策利率的信號意義與權威性。中國央行未立即回覆通過傳真發送的置評請求。

報道指，央行此舉表明，官員們不願再坐視貨幣市場利率過低。這種被稱為窗口指導的做法，往往是央行在市場劇烈波動或為調控信貸投放速度時給出的及時指引。

在數月來流動性過剩導致市場借貸成本降至多年低點並推動債市大漲後，近幾周央行尋求回籠銀行體系中的部分過剩資金。

4月觸及約1.2%後，隔夜回購利率近日已升至當前政策利率水平1.4%。10年期國債殖利率也從本月早些時候的1.7%升至1.75%。

報道認為，在全球能源衝擊對中國經濟產生影響之際，中國央行試圖在多重目標之間取得平衡。該行需要確保有充裕的資金流向企業與家庭，因為他們仍受信心低迷與收入走弱拖累。

與此同時，央行需要對金融風險保持警惕，資金僅僅在金融體系內循環可能會助長政府債券等資產的泡沫風險。