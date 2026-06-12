Adobe股價下跌逾8%　CFO離職消息蓋過業績和展望利好

奧多比﹙Adobe﹚股價下跌逾8%，低見201美元，CFO離職消息蓋過業績和展望利好。該股今年以來已下跌約四成，徘徊在七年低點附近。



奧多比稱，其財務長將離職。在執行長Shantanu Narayen於3月宣布將卸任後，這意味著公司資深領導層的核心陣容將再少一員。

奧多比周四在聲明中表示，財務長Dan Durn將於周一離任。公司正在繼續尋找新CEO，接替已任職18年的Narayen。另外，晶片製造商美滿電子科技宣布，Durn將加入該公司。

CFO離職的消息蓋過了奧多比的季度業績和本期展望，二者均超分析師預期。

「每當CEO換人時，通常不會希望CFO也在同一時間更替，」D.A. Davidson & Co.分析師Gil Luria在接受彭博電視採訪時表示，「顯然，投資者目前對這兩個職位同時過渡感到不安。」

報道指，奧多比的Photoshop和其他軟件長期以來一直是創意和營銷專業人士的標準工具。但近年來，華爾街對該公司是否會被AI產品顛覆提出越來越多疑問。生成式AI讓用戶無需使用昂貴的奧多比產品即可更輕鬆地創建視覺媒體，而許多最受歡迎的新AI工具，例如谷歌的視頻生成模型，均由競爭對手開發。

為抵禦對手，奧多比已將AI融入其整個平台。該公司9月表示，AI優先產品的銷售額超過2.5億美元。

截至5月29日的第二財季，奧多比銷售額成長13%，至66.2億美元。彭博匯編的數據顯示，分析師平均預期為64.5億美元。面向創意和營銷專業人士的訂閱銷售額為45.4億美元，面向企業和消費者的工具產生18.5億美元收入。

剔除部分項目後，每股純益為5.96美元。公司整體年度經常性收入為271億美元。這兩項指標均超過分析師預期。

奧多比還表示，截至8月的季度，收入將為66.7億至67.2億美元。調整後每股純益將為6.05至6.10美元。