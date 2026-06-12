美伊和平協議前景樂觀　油氣價格延續跌勢　WTI期油挫逾半成

市場預期美國和伊朗正接近達成和平協議以結束這場擾亂能源市場的戰爭。受此影響，油氣價格延續跌勢。

彭博報道指，WTI原油期貨價格一度下跌5.1%至近兩個月來的低位，歐洲天然氣期貨價格一度下跌8.4%。伊朗半官方的邁赫爾通訊社報導稱，伊朗正與美國商討共有14項條款的協議草案，其中包括解除石油制裁。該報導稱，該協議仍需獲得伊朗當局的通過。

美國總統特朗普早些時候表示，與伊朗的和平協議最早可能在本周末簽署，並取消了此前宣布對伊朗的空襲。

2026年6月8日，伊朗阿巴斯港附近的霍爾木茲海峽船隻。（Reuters）

特朗普此前數十次稱將達協議

霍爾木茲海峽的航運風險依然存在，據福克斯新聞報導，美軍昨晚擊落了兩架伊朗單向攻擊無人機，這些無人機似乎意在襲擊通過霍爾木茲海峽的商船。伊朗表示，鑒於美國最近的敵對行動，霍爾木茲海峽已對包括商船在內的所有類型船隻全面關閉，儘管最近幾周駛離霍爾木茲海峽的船隻數量有所增加。

這位美國總統此前曾數十次堅稱與伊朗的協議接近達成，但迄今尚未有任何協議達成。

報道又稱，特朗普在橢圓形辦公室對記者表示，協議最早可能於本周末在歐洲簽署，如果成行，副總統范斯將出席。他還稱伊朗最高領袖已同意達成協議，但他同時提醒該協議尚未最終敲定。

邁赫爾通訊社報導稱，美國將從伊朗附近的地區撤軍，霍爾木茲海峽將在30天內重新開放。該報導引述了一位接近談判人士的話。