AlipayHK 618攻略｜搶$618券/淘寶免息分期　附買iPhone激減教學

近年越來越多人喜歡在淘寶或京東搜羅國產家電和大型傢俬，貪其性價比高！以往在香港動輒上萬元的沙發、餐桌或智能家電，現在直接由內地廠家發貨，不僅款式緊貼潮流，功能更全面。買大型傢俬、家電雖然划算，但一筆過付款難免有點肉痛。今次AlipayHK 「 618網上購物節」 ，就為大家準備了慳錢秘技，包括淘寶指定商品享免息分期、免手續費/限時搶$618現金券/換新機買iPhone勁減超過$600等！即睇8大必買產品、優惠詳情和實用教學貼士，部分優惠更可以疊加使用，立即教大家如何買得盡情慳得盡興！



AlipayHK 「 618網上購物節」 五大必睇優惠︰ 優惠項目 活動日期 優惠詳情 適用場景/限制 優惠一： 淘寶指定商品享免息分期、免手續費 6月18日開始 於淘寶選購指定商品，可享免息分期、 免手續費 只限指定商品 (有「港幣免息」標籤的指定商品或在結帳時都可以看到免息分期提示) 優惠二： A. Point 限時8折當錢使 5月15日- 6月21日 A. Point 享8折抵扣現金 (即800 A. Point: HK$1) 適用於大部分商戶購物（包括淘寶、HKTVmall、iHerb、PNS網購、萬寧、UNIQLO、Fortress、小米等5,000+人氣商戶） 優惠三： 日日準時搶$618現金券 5月15日- 6月21日 每日中午12:00，去活動頁面使用 618 A. Point 即可參與活動，搶限量HK$618現金券 現金券適用於所有網上購物（包括淘寶、HKTVmall、iHerb、拼多多、PNS網購、萬寧、UNIQLO、Fortress、小米等5,000+人氣商戶） 優惠四︰ 分期付款最高立減HK$200 6月18日- 6月21日 先於「 618網上購物節」活動頁面領優惠券，並於網購結賬時使用分期付款，消費滿HK$5,000即減HK$200 僅限內地網購電商平台（包括淘寶、 拼多多京東和1688等 人氣網購平台） *但不能與淘寶分期免息免手續費、京東iPhone優惠疊加使用 優惠五： 京東買iPhone激減超過$600 5月15日 - 6月21日 於京東App購買指定iPhone即減 RMB¥500；用 AlipayHK付款額外減HK$100

優惠適用於淘寶、HKTV Mall、iHerb等多個平台

今次AlipayHK 「618網上購物節」五大優惠中，優惠一「淘寶指定商品享免息分期、免手續費」、優惠二「A. Point限時8折當錢使」(拼多多除外)、優惠三「日日準時搶$618現金券」均適用於多個平台，包括淘寶、拼多多、京東、HKTV Mall、 iHerb及PNS網購。而優惠四「分期付款最高立減HK$200」及優惠五「京東買iPhone激減超過$600」則分別適用於內地網購電商平台及京東。

淘寶指定商品免息分期、免手續費

適逢淘寶於尖沙咀設有大型家具實體店，近期更傳出新店將進駐銅鑼灣，港人對入手高品質國產家品的熱情有增無減。如果你一直想入手大型傢俬或智能家電等大額商品，現在就是最好時機！以往網購大額商品如果選擇信用卡分期，往往要額外收取手續費或利息，無形中增加了幾百元的成本。

在6月18日起，於淘寶選購標有「港幣免息」標籤的指定商品（在商品下見到小標示或在結帳時都可以看到免息分期提示），結賬時選用分期付款，即可享有「0利息、0手續費」！直接把大額開支分攤12至24個月，靈活理財之餘，分分鐘幫你省下幾百至一千元的利息與手續費開支！

在商品下見到小標示。

或在結帳時都可以看到免息分期提示。

以下9大精選商品，為你的家居加分︰

原木全實木折疊抽拉伸縮床

這款原木全實木折疊抽拉伸縮床絕對是蝸居救星！它能隨意變身為「梳化」或「大床」。全實木打造，美觀穩固又耐用，完美解決招呼親友留宿的煩惱！

泰國原裝進口theptex天然有機乳膠床墊

想每晚擁有五星級睡眠？這款護脊床墊備有5cm 的黃金厚度，貼合人體曲線，提供完美支撐力，有效釋放身體壓力。天然防蟎透氣，為臥室打造最純淨、健康的睡眠環境！

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電競玩家必備飛利浦 26.5 英寸電競顯示器，極致 2K 解像度與500Hz 超高更新率。配合 DP2.1 頂級接口，畫面流暢無撕裂、色彩爆發力驚人，帶給你前所未有的電競震撼體驗！

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石音石LRAudioL7HiFi無損音樂播放機便攜mp3轉盤

石音石 LR Audio L7 HiFi 無損音樂播放機專為極致音質而生，配備LROS純音系統，源碼輸出，音色純淨細膩，讓你隨時隨地享受HiFi無損靚聲體驗！

富士XS20國行全新相機微單XC35套機XF35F2 數碼vlog旅拍復古單反

去旅行當然要有部單反記錄快樂回憶！富士 X-S20 微單相機憑藉輕巧復古的機身與標誌性的富士色彩菲林模擬，成為無數創作者的心頭好。機身內置防震功能，不論是搭配 XC35mm 還是 XF35mm F2 定焦套機，都能輕鬆拍出質感拉滿的日常與旅行大片，文青攝影迷絕對不能錯過 ！

高精度血壓血糖評估監測三高智慧手錶

瘋狂掃貨亦不忘關注長輩健康，這款高精度三高智慧手錶集血壓、血糖、血脂、尿酸及心電心率等多項核心健康監測於一身。全天候精準評估老人家的身體狀況，界面簡單易用，絕對是父親節或父母親生日最實用、最有心意的健康禮物！

歐能達寵物空氣淨化器吸貓毛除臭毛髮煙味貓狗家用臥室淨化機

各位貓奴狗主必入的除臭神器！專為有寵物家庭研發，具備超強吸力，能輕鬆將滿屋飛揚的貓毛、狗毛和細微毛髮一網打盡。更搭載高效濾網，不論是寵物異味、排泄物臭味還是煙味都能通通秒除，非常適合擺放於客廳或臥室，為你和主子打造最清新舒適的無敏空間！

冰沁冰滴咖啡壺

咖啡迷家中總有一個咖啡壺！這款冰沁冰滴咖啡壺配有高密度的SUS304濾網，健康安全，細密濾孔有效隔絕細粉。而且咖啡壺全新原創構造，加入單向排氣閥，空氣會因為內外壓強差，通過單向排氣閥從外部導入至上壺中，使上壺的壓強與外部壓強保持恒定，穩定滴速，令水滴咖啡的萃取過程更穩定，風味更佳，而且可拆卸的分段式設計亦易於清潔，便利用家。

A. Point 8折 5,000+商戶當錢使

除了淘寶買傢俬，AlipayHK「 618網上購物節」優惠還涵蓋了全港超過5,000間人氣網上商戶。不論你是想補給日常用品、換新衣服，還是升級電子產品，都可以靈活運用！

即日至6月21日期間，將平時淘寶或日常消費儲落的A. Point兌換各種門票或者直接當錢洗。平常需要1,000 A. Point才能扣減$1，現在限時800 A. Point就能當$1使用，相當於享有8折優惠。不論是在淘寶、HKTVmall、iHerb、PNS網購、萬寧mannings或屈臣氏購買超市食品及個人護理產品，到小米選購小型家電，還是在UNIQLO和GU入手初夏服裝，結賬時直接用點數抵扣，變相幫全單再打折，非常划算！

每日中午12點 搶$618現金券

各位上班族注意，即日至6月21日期間，每天中午放lunch除了吃飯外，記得在12:00準時打開AlipayHK App並進入活動頁面，大家只要扣除618 A. Point，即搶HK$618現金券。現金券可與「 618網上購物節」其他優惠同時疊加使用，現金券不但可用於淘寶當錢使，更適用於所有網上購物，包括淘寶、拼多多、HKTVmall、iHerb、PNS網購、萬寧、UNIQLO、Fortress、小米等逾5,000人氣商戶，讓你在結賬時享受折上折的終極震撼價！名額有限，大家記得提早Set定鬧鐘，準時搶券啦！

換新機！京東入手iPhone 17減上減

想換新手機的朋友要留意，在京東App購買指定港版iPhone 17，官方本身已即減RMB¥500。結賬時選擇AlipayHK付款，可以額外再減HK$100。一部最新旗艦手機總共可以幫你省下折合約HK$600，絕對是換機的黃金時機！

網購滿$5,000即減$200 大額分期更靈活

除了上述的搶券和慳錢心法，如果大家打算在 6 月 18 日至 6 月 21日網購高單價商品，就一定要鎖定這項分期「立減」大招 ！活動期間，不論你是在淘寶、 拼多多或京東人氣網購內地網購平台升級家品電子產品，只要先在AlipayHK 內的「618網上購物節」活動頁面先領優惠券，並於網購結賬時選用分期付款，消費滿 HK$5,000 即可享有即減 HK$200 的折扣優惠！

不過讀者要特別留意一項限制，這項「滿 $5,000 減 $200」的分期立減優惠，不能與淘寶的「分期免息免手續費」以及京東的 iPhone 優惠疊加使用。簡單來說，買淘寶指定大件傢俬或去京東換 iPhone 17 時，記得分開計算哪一個方案最划算 ，靈活配搭不同的付款方式，才能將「618網上購物節」的著數用到盡！

看完這麼多實用教學，是不是已經準備好清空購物車了呢？立刻點擊以下網址進入活動專頁，或者在AlipayHK App主頁搜尋「618」，用盡所有優惠，買下所有心頭好吧！

即睇AlipayHK 「 618網上購物節」活動專頁：https://alipayhk.co/4ddoRwh

父親節北上用Alipay+更便捷

網購完畢後，別忘了6月還有端午節長假期！適逢父親節，如果打算約爸爸和家人一起北上深圳慶祝，去到內地只要見到貼有Alipay+標誌的商戶，就可以直接用AlipayHK付款！不單只享有合理匯率，更無需要特地去比較匯率，也免去了提前換人民幣的麻煩，非常方便！

條款及細則：

AlipayHK 儲值支付工具牌照號碼: SVF0004 | 優惠受條款及細則約束 | 借定唔借 ? 還得到先好借 ! | 理財服務由第三方提供，AlipayHK 不涉及有關產品

（資料及相片由客戶提供）