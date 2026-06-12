TVB設深圳前海總部　夥字節跳動旗下火山引擎　深度合作AI

TVB（0511，電視廣播）今日﹙12日﹚公布，將於深圳建立前海總部，推動粵港兩地傳媒攜手進步。電視廣播行政主席許濤指出，目前TVB已經成為立足香港的大灣區媒體，前海總部將成為深入灣區發展的重要支點。

另外，公司同時宣佈，與內地科企龍頭字節跳動旗下火山引擎，簽訂AI內容深度合作備忘錄。

電視廣播行政主席許濤。

前海總部落成啟用 標誌大灣區成「新主場」

許濤指出，隨著前海總部的建立，TVB在大灣區的發展將邁向更加的系統化，平台化， 生態化的新階段，期待與灣區各界在內容共創、IP 延展、技術升級、國際傳播等各領域攜手探索更多合作模式，創造更多示範成果。

其續指，廣東觀眾通過有線電視、OTT 互聯網電視、手機 APP、社交平台等多重渠道與TVB產生互動，是TVB全球用戶中佔比可觀且穩步增長的群體，成為了驅動整個集團取得經營增長、實現轉型升級的核心引擎。

集團商務營運總經理蕭世和指出，TVB正式落戶並成立前海總部的新布局，標誌著TVB正式將大灣區視為影視創作與科技升級的「新主場」，全面推進從媒體平台優勢向IP價值放大、再延伸至文化影響力輸出的整體戰略升級，致力轉型為大灣區戰略級文化服務的領航者。

具體而言，在劇作創造上，公司指出，將採取香港總部創意研發，深圳製作落地的策略，促進劇集的產能、製作、效率、品質全面提升。

《新聞女王2》。（公關提供）

合作字節跳動旗下火山引擎 運用AI技術

TVB指出，會通過科技賦能製作，包括運用AI虛擬拍攝、智能剪輯等新技術，推動港劇製作數字化升級。

公司今次還與字節跳動旗下火山引擎正式簽署深度合作備忘錄，雙方將以豆包視頻生成模型 Seedance 2.0 作為合作核心，圍繞影視內容智能化生產、短劇數字化製作、IP 商業化探索及雲基礎設施建設四大維度展開全方位協同，火山引擎將與TVB旗下FF工作室展開協同合作，以 AI短劇為契機，探索透過 Seedance 2.0 的視頻生成能力，提升AI短劇場景、人物、動畫製作等質素 。

«新聞女王3»將開拍

在劇集方面，公司透露«新聞女王3»即將開拍，目前，正在開拍的新劇《枱底人生》及《模範律師團》已正式進駐深圳前海及廣州南沙取景拍攝，標誌著 TVB 在大灣區實現「全產業鏈本土化運營」的重要里程碑。

與此同時，《企業強人》即將登陸深圳衛視黃金時段，這是CEPA補充協議生效後，首部重返內地衛視電視黃金檔的港劇。