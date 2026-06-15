麗新發展啟2026年到期擔保票據交換要約　新票據按年利率8厘計息

麗新發展(0488)公布，今日﹙15日﹚啟動有關於2026年到期息率為5厘之擔保票據之交換要約及同意徵求，操作主要目的為紓緩集團短期流動資金壓力、提供額外時間出售若干指定資產以最大化其價值，並允許集團將出售所得款項用於償還新票據。

票據之未償還本金為4.93億美元。新票據之期限為3年。新票據將按年利率8厘計息，每半年期末支付一次。新票據將以面值100,000美元及其超出該面值之1美元之完整倍數發行。

麗新稱，儘管住宅物業市場已呈現復甦跡象，成交量及平均售價均有所上升，香港及中國內地的商業房地產市場（包括本集團所經營的行業）仍然充滿挑戰。該等市場以市場估值持續面臨下行壓力及續租租金出現負增長為特徵。該等不利市況對本集團之業務、經營業績及財務及流動資金狀況造成重大不利影響。

該集團表示，一直積極就其借款與多名債權人進行再融資，以改善其整體流動資金狀況。於過去12個月，集團已成功完成一系列再融資交易，合計本金逾70億元。儘管集團近期已進行再融資及資產出售工作，但於當前市場及融資環境下，集團仍繼續面臨債務償還及流動資金壓力，並認為交換要約及同意徵求是其再融資計劃不可或缺的一步。

另外，集團稱，一直積極就其借款與多名債權人進行再融資，以改善其整體流動資金狀況。於過去12個月，本集團已成功完成一系列再融資交易，合計本金逾70億元。