滙豐「HSBC HK」及投資App「死機」　旗下恒生系統亦故障｜附回應

港股今早高開近300點後回落之際，滙豐銀行及旗下恒生系統出現「死機」情況！

滙豐「HSBC HK」及投資App「死機」

「HSBC HK」及其「投資全速易」手機App今早出現「死機」情況，記者於早上10時左右登入該兩個App，等候約十多秒後仍未能登入頁面，「HSBC HK」畫面顯示「暫時未能登入」，而「投資全速易」則顯示「我們無法為您登入」。

另外，有讀者向《香港01》反映，滙豐扣帳卡於海外亦未能操作。

HSBC HK」畫面顯示「暫時未能登入」。

「投資全速易」顯示「我們無法為您登入」。

恒生手機應用程式及網上銀行亦「出事」

無獨有偶，近期剛剛被私有化的恒生銀行也「出事」，其手機應用程式及網上銀行全部無法登入。記者嘗試聯絡客服，對方稱，理解無法登入情況，因為早上已有不少客戶反應該情況，對於出現該故障，該行技術部門已加緊修復當中。

滙豐︰正努力處理以盡快恢復正常運作

記者正向滙豐及恒生銀行查詢情況。滙豐發言人回應指，今天早上，部分客戶未能正常使用本行某些服務，該行正努力處理以盡快恢復正常運作，不便之處敬請原諒。

恒生回應表示，由於技術原因，該行部分銀行服務暫時受到影響，相關部門正努力修復。對客戶造成影響，該行深感抱歉。

恒生致歉稱正努力修復

兩家金融機構的零售及商業銀行市場份額料合計超過四成，而據銀行介紹，滙豐為香港逾700萬零售客戶提供交易銀行、貸款、財富管理、保險、投資管理、環球銀行服務等全面產品和服務，而恒生銀行亦服務約400萬名客戶。