財經視角｜日本央行加息背後的兩難局面︰激怒首相還是壓抑通脹？

市場普遍預計日本央行將在首次行長缺席的例行政策會議上，將基準利率上調至1995年以來的最高水平。不過，此舉無改日本央行面臨兩難境地——激怒首相還是壓抑通脹？



日本央行行長植田和男缺席議息會議。（Reuters）

行長植田和男將缺席

據彭博調查顯示，幾乎所有日本央行觀察人士都預計，在周二結束的會議上，決策者將把基準利率上調0.25個百分點至1%。日本央行表示，行長植田和男因治療肝囊腫感染近日住院，他將以書面形式向政策委員會提交意見，但不會參與投票。

報道指，此次預期的加息將是自去年12月以來的首次，正值政策制定者們努力應對中東長期衝突引發的通膨上行風險不斷加劇之際。市場將密切關注日本央行何時可能再次採取行動的線索，交易員們擔心，如果日圓走弱，央行在會議結束後可能會進行干預。

日本央行表示，副行長內田真一將代替植田行長主持會後新聞發布會。投資者將關注這位資深央行官員的表態是否會比行長更為直白，他被廣泛視為過去二十年日本央行政策框架的締造者之一。植田行長曾是一名教授，以採取高度微妙的政策手法而著稱。

IM日本央行面臨兩難境地。（資料圖片）

日本央行面臨兩難境地

日本央行需要在政策聲明與內田真一的新聞發布會上尋求微妙的平衡。該聲明通常於東京時間中午左右發布，隨後於下午3點30分舉行新聞發布會。

日本央行面臨兩難境地。據日本央行前國際部主任Shigeto Nagai稱，央行必須避免激怒首相高市早苗領導的政府，該政府一直對過早政策正常化的風險日益敏感；同時，在通膨風險加劇、日圓走弱的情況下，還需讓投資者相信央行並未行動過慢。

「在某個時刻，日本央行可能被迫在支持內需與防止日圓進一步貶值之間做出艱難抉擇，」現任牛津經濟研究院日本經濟主管的Nagai表示。

儘管當局動用了創紀錄規模的干預措施來支撐日圓匯率，但日圓仍徘徊在1美元兌160日圓這一關鍵門檻附近，此前當局曾因匯率觸及該水平而介入市場。對於日本這樣的資源進口國而言，貨幣貶值會加劇通膨壓力。