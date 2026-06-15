財經視角｜AI正將就業市場一分為二　金融分析師未被取代

人工智能﹙AI﹚對職場之衝擊，市場有不同看法，而一項新研究表明，AI正以兩股相反力量拉動全球勞動市場：獎勵一些善用AI提升人類技能的企業，僅將AI用於削減成本的企業則進一步落於人後。



研究指，能利用AI增強人類技能的職位成長速度最快，如放射科醫師。﹙資料圖片﹚

用AI增強人類技能的職位 成長速度最快

據《彭博》報道，根據普華永道(PricewaterhouseCoopers LLP)一項研究，2025年要求具備特定AI技能的職位，增長速度是整體就業市場的近八倍，該研究以放射科醫師與招募專員為例。這份名為《2026年AI就業晴雨表》的研究表明，這類職位的薪資增速也更大。

能利用AI增強人類技能的職位成長速度最快，例如創造力和判斷力，放射科醫生和招募人員便是實例。相較之下，那些因AI而使非專業人士更容易執行工作的職位，例如IT服務經理與醫療秘書，成長則明顯較慢。

普華永道全球首席AI官Joe Atkinson表示，從AI獲得最大回報的企業，正在利用AI放大人類專業能力、加速創新，並創造全新的價值來源。相較於主要聚焦自動化的企業，它們在生產力與成長方面正進一步拉開與前者的差距。

這份研究引用了涵蓋27個國家與地區、超過10億筆職缺資料，並結合勞動市場、財務及職業資訊，以追蹤AI如何重塑工作、技能、薪資與生產力。

AI應用程度越高 與員工人數成長加快關聯性越強

普華永道表示，受到AI影響的入門職位，正愈來愈需要過去通常被視為高級才才具備的人類能力，例如判斷力、同理心、倫理觀、創造力與領導力。自2019年以來，要求這些能力的職位增加35%；相較之下，不需此類能力的所謂「非高階化」(non-seniorised)入門職位則減少10%。

同時，普華永道最新的全球執行長調查發現，49%的執行長預計，導入AI將在未來三年減少招聘初階人才，只有12%的受訪者認為，資深職位將受到同樣影響。

或許令人意外的是，普華永道發現，AI應用程度越高，與員工人數成長加快的關聯性越強，而非造成失業。AI應用程度最高的公司，員工人數較2018年水準成長了52%，應用程度最低的公司，員工人數僅成長了36%。

金融分析師不但沒有被取代，反而獲得了強大的AI工具，使其能夠進行更複雜的分析。（Reuters）

需要AI專業技能職位增加了69%

去年，需要AI專業技能的職位增加了69%，約為整體就業市場9%增速的八倍，例如機器學習和提示詞工程。這些職位的薪資溢價從前一年的57%擴大到62%。不同產業的薪資溢價之間差異明顯：消費市場行業高達118%，而政府及公共部門僅為16%。

放射科醫師、空中交通管制員和招募專員等專業職缺的成長速度，是IT服務經理、信貸專員和醫療秘書等職缺的兩倍，薪資成長速度也高出42%。

金融分析師的案例值得關注：這些人員不但沒有被取代，反而獲得了強大的AI工具，使其能夠進行更複雜的分析。研究表明，金融分析師的就業人數持續增加，隨著許多新的專業化職位出現，不少提供更高薪酬。