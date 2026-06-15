許正宇率團訪杭州　望加強企業與香港金融專業界對接

財經事務及庫務局局長許正宇今日(15日)率領由金融機構代表和業界領袖組成的30多人代表團，展開杭州的訪問行程。

許正宇和財庫局常任秘書長(財經事務)張馮泳萍上午與浙江省政府港澳事務辦公室主任顧建新和浙江省商務廳副廳長石琪琪會面，向他們介紹是次率團到訪杭州的目的。許正宇表示，他期望此行能加強當地企業與香港金融專業界對接，增進雙互了解，共拓全球巿場。

二人其後滙合代表團其他成員出席由香港駐上海經濟貿易辦事處、投資推廣署和浙江省商務廳合辦的「香港金融產業助力內地企業揚帆出海」交流午餐會。午餐會聚焦討論內地企業可如何借助香港的金融優勢籌融資和出海，與在場超過300家企業的代表分享經驗。午餐會合共吸引400多名企業代表參加。

許正宇在午餐會上發表主旨演講時表示，全球經貿格局、產業分工、資本流動正迎來深刻調整。內地企業「拼船出海」是大勢所趨，也是機遇所在。他期望是次與香港金融專業的行業領袖共同訪問杭州，可深度結合香港的金融優勢與杭州的數字科技，達致雙向賦能，助力當地企業揚帆出海。

他說，浙江是民營經濟、數字經濟大省，也是先進製造業的高地；杭州更是數字經濟創新策源地，擁有大量活力充沛、創新力強、出海意願強烈的優質企業。而香港的優勢在於國際金融、跨境投融資服務、國際專業服務、全球規則對接，剛好精準匹配浙江企業出海的核心需求。兩地的資源高度互補、產業高度契合，可以說是實體產業與國際金融的黃金組合。

他補充說，當前正值國家「十五五」規劃開局，他親自率領三十多人的金融代表團開展訪問杭州、蘇州和上海，正是以香港深厚的金融底蘊，對接長三角經濟核心的發展戰略為目標。代表團成員滙聚香港金融、保險、會計及科創界的行業領袖。此行將可協助這些行業領袖更精準洞察三地企業的需求，以香港最頂級的國際化服務能力直接對接長三角的優質企業，為長三角高質量發展貢獻更大力量。

許正宇在交流午餐會上也見證財庫局與杭州巿人民政府簽訂合作備忘錄。合作備忘錄旨在推動香港與杭州市於資本市場、金融科技、財富管理、保險等領域的交流互通、創新發展，實現行業互利共贏。

代表團下午一行前往螞蟻集團杭州總部參訪，獲螞蟻集團董事長井賢棟接待。他們聽取該集團的全球發展戰略，雙方也就集團可如何利用香港蓬勃的金融環境走得更遠深入討論。

他們其後轉往群核信息技術，與其執行董事兼首席財務官沈倍進行座談，討論該公司在港上巿後，下一步拓展國際版圖時，如何精準運用香港作為國際金融中心的資本融資、外滙調度與跨境多元金融優勢。

代表團也參觀浙江大學全球發展學院。剛於今年3月成立的學院以全球政府和企業中高層人員為培訓對象，推進全球發展倡議落地深化。

許正宇與代表團明日將轉往蘇州訪問。