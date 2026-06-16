聯儲局議息｜瑞銀料最新一份點陣圖　將預視2028年前難減息

聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）從周二（16日）起展開一連兩天的議息會議。市場普遍預期當局將於周三（17日）宣布維持基準利率不變，為連續第四次按兵不動。不過，瑞銀證券日前發表報告指出，隨著中東衝突引發能源價格衝擊，屆時公布的「點陣圖」或顯示聯儲局直至2028年前均不會減息，貨幣政策更趨緊縮。



聯儲局將於周三會後公布最新一期的《經濟預測摘要》（SEP），當中包含匿名展示19名成員貨幣政策預期的點陣圖，亦載有對經濟增長、通脹及失業率的最新預測。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

料聯儲局官員傾向上調通脹預測

瑞銀美國首席經濟師Jonathan Pingle帶領的團隊在周一發表的電郵報告中預期，更新後的《經濟預測摘要》將反映更鷹派的政策假設。報告指出，預料點陣圖的中位數將顯示，官員認為2028年前均不宜減息；而在基本情境下，SEP料將顯示「2028年才會出現一次減息」，且整體貨幣政策依然維持在緊縮水平。此外，決策者亦普遍傾向會上調通脹預測。

雖然美國5月份消費者物價指數（CPI）按月升幅為0.5%，略低於前值的0.6%，符合市場預期。但瑞銀指出，在基本情境下，雖然預期聯儲局將維持「長期暫停減息」的方針，惟未來不排除有加息的可能。

Jonathan Pingle分析指，自3月初以來，能源價格持續上揚，加上地緣政治局勢曾引發潛在供應中斷風險，均擴大了聯邦基金利率未來走勢的可能範圍。瑞銀在報告中列出聯儲局可能被迫進一步收緊貨幣政策的三大核心原因：通脹預期出現失去錨定的迹象；決策者希望更有效讓總需求與供應重回平衡；基於風險管理的審慎考量。

Jonathan Pingle強調，若今年下半年的核心通脹數據未能展現出逐月放緩的趨勢，聯儲局將面臨更大的通脹上行風險，「屆時官員或需調整政策，以更有效地應對前景風險。」

聯儲局新任主席沃什。（Getty）

沃什首次主持會議成市場人士關注焦點

值得注意的是，今次會議亦是新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）上月接替鮑威爾（Jerome Powell）後的首場議息。市場正密切注視這位新掌舵人的政策風格。

不過，瑞銀在報告中坦言，目前對沃什的政策立場仍未有足夠把握，其貨幣政策的反應機制（reaction function）亦存在不確定性。 Jonathan Pingle於報告中指出：「究竟會是哪一位沃什走上講台？是鷹派還是鴿派？兩者皆可能帶來市場定價風險（market pricing risks）。」