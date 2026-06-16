港股情報站｜7月迎下半年最大解禁潮　MiniMax等熱門股面臨考驗

香港年初的新股融資潮勢將給7月的股市帶來壓力。隨著大批限售股到期解禁，引發市場對於潛在股票拋售的擔憂。



預計解禁市值達2553億

根據彭博統計數據，若將配售與新股發行的所有解禁股份納入計算，7月將成為今年下半年解禁規模最大的月份，預計解禁市值將達2553億港元。

需要注意的是，上述解禁數量均基於港交所的披露文件和彭博追蹤的數據測算，實際減持可能還會受到中國《公司法》等相關監管法規的進一步約束。

彭博報道又指，在個股層面，蘋果公司供應商藍思科技以約795.6億港元的解禁市值規模位居7月份解禁股榜首，人工智能大模型公司MiniMax緊隨其後，達594.7億港元，另一家大模型公司智譜則位列第三。

解禁預期已經給個股​走勢帶來壓力，疊加市場對跨境交易監管、人工智能板塊高估值等的擔憂，本月至今MiniMax重挫約50%，邁向2月上市以來的最大單月跌幅；智譜亦小幅走弱。

「稀缺性」溢價或進一步收窄

展望後市，分析師認為鎖定期滿的個股仍將面臨短期衝擊，此外隨著自由流通股數量的增加，市場做空也將變得更加活躍，部分科技股在香港市場擁有的「稀缺性」溢價或進一步收窄。

「如果解禁的是生物科技公司或AI智能體模型公司，股價可能會面臨一定壓力。」三井住友德思資產管理投資部高級基金經理鄧志達在採訪中表示，「尤其是AI模型公司，我一直擔心的是它們的商業化變現能力。」

高盛結合歷史經驗指出，在解禁後的三到六個月內，港股公司股價通常會出現4%至7%的溫和下跌，而回報率分化嚴重。基石投資者，尤其是內地基石投資者占比較高的公司，在解禁後通常面臨更大的拋售壓力。

最劇烈下跌通常發生在首天

彭博數據亦顯示，本月餘下時間裡，三花智控、京東工業和英矽智能等香港上市的AI與硬科技個股都將接連迎來限售股解禁，其中解禁規模最大的三花智控達487億港元。

不過，儘管面臨短期拋售壓力，被動資金與跨境資金的強勁流入仍將有望為解禁股票提供支撐。以MiniMax和智譜為例，兩家公司已於6月8日被納入恒生科技指數，而滙豐預計MiniMax將在8月初被納入港股通。

瑞穗銀行指出，解禁後，最劇烈的下跌通常發生在第一天，此後價格趨於穩定。即便如此，港股通投資者可能會將解禁後的調整視為「抄底」的機會。