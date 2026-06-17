報告揭港人投資總交易費逾73億元　AI代理進一步放大交易摩擦問題

港股、美股近日走勢波濤洶湧，恒指年初曾衝擊兩萬八關並未企穩，其後回落至二萬四關口，美股納指亦自高位回落，散戶想在「大上大落」中獲利已經唔容易。據最新市場研究發現，香港投資者每年單是交易費用就付出超過73億港元，令人震驚的是，逾八成投資者未能完全清楚自身交易費構成，更有35%投資者從未計算自己一年的交易費用，真是恐怕「隨時賺埋都唔夠畀手續費」。



Webull HK委託獨立市場研究機構Ipsos進行的《2026年香港投資者交易行為調查報告》正式出爐。報告量化本港個人投資者買賣港股及美股的實際交易成本，揭示一個驚人事實：高昂且唔透明的收費結構，正悄悄蠶食散戶的回報。

報告顯示，香港投資者每年支付的總交易費用估計高達73.4億港元，人均年度交易費高達約2,094港元——這筆錢足夠用來興建沙田T4主幹路。然而，超過八成投資者對自己的交易費用組成「一知半解」，35%人從未計過自己一年交了多少交易費。報告更指出，高頻交易者若長期承受較高交易成本，10年內因交易費而損失的投資收益可能超過50%。過往，高頻交易往往被視為投資紀律不佳的表現，但報告指出，問題的核心並非交易次數本身，而是每筆交易所附帶的摩擦成本。

「免佣金」不等於零成本：僅得一半人知道有平台費

報告又發現，市場上部分平台雖然標榜「免佣」，但背後仍然收取平台費、股票存倉費、代收股息費等隱藏費用。調查顯示，有67% 受訪者知道存在交易佣金，惟能夠講得出有平台費的僅得一半，至於股票存倉費、託管費等項目的知情度更不足一半，甚至有15%的投資者表示，根本不清楚有否存在其他收費。

這種複雜又不透明的收費模式，令投資者難以比較不同平台的實際成本，往往低估了費用對長遠回報的影響。報告指出，僅29%受訪者認為交易費用對長期回報有「顯著影響」，反映市場普遍存在「成本認知盲區」。

散戶揀平台不再是「誰便宜就用誰」 更著重使用體驗、信任、透明度

調查同時反映，投資者揀選交易平台時，已經唔再單純追求低收費，而是綜合考慮多方面因素。受訪者最重視的是「產品與使用體驗」（74%），其次係「信任與服務」（68%），「費用與成本」（62%）排第三。換言之，收費透明、品牌可信、平台穩定，才是未來贏盡散戶及市場歡心的關鍵。

隨著互聯網券商在香港越來越普及，59%受訪者表示使用互聯網券商買賣港股或美股，美股市場的滲透率更高達78%。年輕投資者（30至39歲）對互聯網券商的接受程度達79%，明顯與50歲以上傾向使用銀行的群組形成對比。

AI代理交易時代來臨，零收費模式為代理交易時代奠定基礎

隨著人工智能技術加速演進，全球金融市場正步入代理交易（agentic trading）的新時代。然而，要讓個人投資者真正受惠於智能交易的潛力，交易摩擦成本必須先行大幅降低。若能從根本上消除每筆交易的佣金與平台費，AI 代理才能充分發揮其頻率與效率優勢，而非令成本疊加反成負擔。

正因如此，Webull 已部署 MCP（Model Context Protocol）服務器，讓第三方 AI 代理平台能夠安全地與 Webull 的交易執行基建進行對接，將 Webull 定位為新興 AI 代理生態中的首選執行與託管層。此外，Webull 已在全球範圍內積極佈局 AI 產品線。旗下 AI 研究工具 Vega Analyst 現正進行測試，讓零售投資者首次能夠即時獲取媲美機構級賣方研究的深度分析。Webull 同時計劃於年內推出 AI Portfolio，實現 AI 代理式的投資組合建構與交易執行，將過去僅屬於機構投資者的策略工具逐步普及至個人投資者。

Webull HK 行政總裁王海琛先生表示：「本次 Ipsos 調研結果證實了行業內的一個核心問題：交易摩擦成本是個人投資者的隱形稅，尤其對於交易較為活躍的投資者而言，累積效應更為顯著。當 AI 代理能夠協助投資者實時分析市場、優化組合配置、自動執行交易策略，每筆交易的摩擦成本就變得更加關鍵——如果 AI 執行的每筆交易都需要支付佣金和平台費，智能交易的頻率優勢反而會變成成本負擔。」

王海琛先生補充：「Webull HK 作為全港首家提供美股及港股真正『0 佣金、0 平台費』的券商，我們的目標是從根本上消除交易摩擦，讓投資者在即將到來的 AI 代理交易時代中，能夠充分釋放智能策略的價值，而不是將回報拱手讓給摩擦成本。隨著投資者愈來愈重視實際交易支出，平台競爭將由單純價格戰，逐步轉向透明度、技術創新及整體生態體驗的比拼。」

（資料及相片由客戶提供）