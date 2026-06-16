OpenAI據報去年虧損劇增至390億美元　與公司更改架構有關

ChatGPT母公司﹑美國人工智能（AI）企業OpenAI計劃在今年於當地上市。據外媒報道，去年該公司虧損390億美元，較2024年虧損金額50億美元大幅增加，原因是因為與公司前架構相關的非現金會計費用，而非基本營運狀況。



OpenAI在去年底轉型為公益法人公司。在轉型前投資者可獲得可轉換權益權，而非傳統股權。根據美國會計準則有關權益會被視為負債，會隨著公司估值增長而定期重估。

去年支出340億美元

報道引述知情人士指出，隨著OpenAI估值增長，投資者權益增值產生了300億美元費用，但預期重組後不會再出現有關費用。若剔除有關費用及其他非現金開支，公司去年虧損80億美元。

外媒引述消息指，OpenAI於2025年支出達340億美元（約2,663.16億港元），研發支出約為190億美元（約1,488.23億港元），銷售和行銷等成本約為60億美元（約469.97億港元）。

報道指，這些支出較2024年大幅成長，反映OpenAI在建構大模型、建造數據中心和招募頂尖研究人員方面的巨額投入。

去年收入130億美元

消息指，OpenAI於2025年營收約為130億美元（約1,018.27億港元），到年底，每月營收達到20億美元（約156.66億港元），高於2024年底的每季營收10億美元（約78.33億港元）。