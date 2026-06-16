吳光正建言：港勿再「shut down」因代價太大 與深圳雙城是寶

貿發局今年踏入 60 周年誌慶，今日（16日）舉行「未來 60 論壇」，請來五位現任及前任主席同台對話，包括近年已少公開露面的九龍倉集團前主席吳光正。

服務内地要建立起「critical mass」

談及香港優勢時，吳光正指出，全球只有兩個巨大的本土消費市場，一個是美國，一個是中國，兩個經濟體GDP差不多，但中國人口多許多，因此潛力好大，「香港幸運有內地如此大的市場，地域又如此接近。」

他又稱，香港GDP逾九成依賴服務業，因此要建立起「critical mass」，不論是金融、醫療又或教育行業，「價錢不是問題，表現才是！內地市場競爭大，要向前、生存就要創新。」

貿發局「未來 60 論壇」，難得請來五位現任及前任主席同場。

要保住貨流，錢流等

吳光正又讚香港獨特的一國兩制制度，是「其他地方學唔到」，「香港對商業、資本、企業家好友善，這是香港的優勢，我好有信心。」

問及貿發局有什麼可以向港府建言，他指香港是自由港，全球獨有，因此要保住貨流、人流、錢流、資訊流。新冠疫情時，香港一度「shut down（封關）」，吳光正認為不能再出現，因「代價太大」。

港基本盤是「雙城記」

另外，他又認為深圳對香港特別重要，兩地人口達三千萬，可以與全球鬥，「雙城記係寶，香港基本盤係雙城記，無第二度可以畀我哋。」