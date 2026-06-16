貿發局60周年｜馬時亨：續帶團開拓新市場　精準實踐「內聯外通」

貿發局今日（6月16日）舉行「未來60」論壇，適逢該局成立60周年，破天荒邀請六任主席同台，回顧香港經貿發展軌跡，並前瞻未來角色轉型。現任律政司司長林定國、現任貿發局主席馬時亨，以及四位前任主席馮國經、蘇澤光、吳光正、羅康瑞均有出席，而長居英國的鄧蓮如女男爵則透過視像參與。論壇以「超級聯繫人升級」為主軸，聚焦香港如何在「十五五」規劃下，由過去「走出去」的橋樑，轉型為具增值能力的「超級增值者」。

馬時亨：中亞考察「非常成功」 51個辦公室築起國際網絡

馬時亨在酒會致辭時，特意感謝歷屆主席奠下的堅實基礎，形容貿發局過去一甲子「為香港成為全球第三大國際金融中心作出重大貢獻」。他指雖然全球政經局勢複雜，但香港「商機處處」，對前景「充滿信心」。

他特別提到早前率團出訪中亞的成果，形容行程「非常成功」，當地市場對香港的金融、物流及專業服務需求殷切。他期望未來繼續帶團開拓新市場，並透露貿發局正積極部署更多新興市場考察。他又強調，貿發局將緊扣國家「十五五」規劃，由於規劃以創新為核心，局方已邀請多家內地科創企業來港參展及設點，協助他們透過香港平台「走出去」，同時引進國際資源「走進來」，精準實踐「內聯外通」。

馬時亨亦指，貿發局在全球設有51個辦事處，覆蓋主要經濟體及新興市場，「每個辦公室都是香港的『金漆招牌』，為香港企業開拓經濟網絡，是香港面向國際的重要一步。」

林定國：香港由紡織到創科 角色由「輸出」變「增值」

林定國致辭時，高度讚揚貿發局對香港經濟的「重大貢獻」與「創造的無數價值」。他特別點出，貿發局在美國九個主要城市設有辦公室，在複雜的地緣政治環境下仍能堅持推動港美經貿聯繫，足見其韌性與視野。

林定國回顧香港經濟轉型時指出，香港由昔日紡織製衣為主的「輸出港」，演變至今日的創科樞紐，貿發局在每個階段的角色都不斷進化——由最初的配對買賣，到後來搭建展覽平台，再到現時積極參與政策倡議與產業升級，「香港已不是單純的『輸出港』，而是實實在在的『增值者』。」

他寄語貿發局繼續「敢於開拓、勇於創新」，在維護香港法治與營商環境的同時，創造長遠經濟機會，為香港開展「新篇章」。他最後以「貿發局的下一個60年，要讓世界繼續需要香港」作結。