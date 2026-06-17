百勝中國斥12億美元　收購必勝客中國大陸品牌所有權

百勝中國(9987.HK)公告，於2026年6月16日，百勝中國控股有限公司(作為買方)與Yum! Brands(作為賣方)訂立該協議，據此，百勝中國同意收購，而Yum! Brands同意促使其附屬公司向百勝中國出售該等權益(即目標公司Willow Glade Investments, LLC全部已發行及發行在外股權)，現金對價為12億美元。

根據與Yum! Brands一間附屬公司訂立的主特許經營協議，百勝中國現獲授必勝客業務在中國大陸的獨家運營權和授權經營權。於交割完成後，百勝中國將收購目標公司的全部該等權益，並將透過目標公司取得必勝客品牌在中國大陸的所有權，且將不再須向Yum! Brands支付之前應付的特許經營費。

於該協議日期，目標公司為Yum! Brands的間接全資附屬公司。目標公司為一間特拉華州的有限責任公司，於交割時，其連同其附屬公司將擁有與必勝客品牌相關的若干知識產權資產，包括於中國大陸已註冊或申請的必勝客品牌商標，以及其他在中國大陸專用的自有知識產權，並將獲授與中國大陸必勝客品牌業務相關的若干知識產權許可。

必勝客為中國最大的休閒餐飲品牌，並持續把握市場中的重大增長機遇。於2025年，必勝客錄得分部收入23億美元及分部經營利潤1.83億美元，而於2026年第一季度，其同店交易量連續第13個季度錄得增長，且其餐廳利潤率及經營利潤連續第八個季度有所提升。憑藉其於超過1,100個城鎮經營的4,375家餐廳網絡，百勝中國計劃進一步擴展必勝客的業務版圖，目標為於2028年前將門店數目增加至6,000家以上，並於2029年前實現經營利潤較2024年翻倍，此乃先前於2025年11月百勝中國投資者日所闡述的策略。

由中國大陸必勝客品牌的獨家特許經營商轉型為品牌所有者，屬於公司一項具變革意義的里程碑，亦彰顯公司對中國市場的堅定信心及長期承諾。成為品牌所有者將賦予公司更大的策略靈活性，從而推動菜單、門市模式、新模塊及營運管理等方面的持續創新。此外，無需再向Yum! Brands支付特許經營費將提升門店經濟模型及降低開店門檻，從而支持必勝客的利潤率提升、加速增長及其在中國的市場領導地位。