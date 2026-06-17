路透︰內地光通訊模組生產商中際旭創　擬7月在港上市　傳籌546億

再有大型A股計劃來港發行H股。據《路透》引述兩位知情人士報道，中國光通訊收發模組製造龍頭中際旭創（深圳﹕300308）計劃最早於7月中旬在香港招股，預計集資規模最高可達70億美元（約546億元）。



一位知情人士表示，這家已在深圳上市、主要生產用於AI數據中心的光模塊的公司，最初計劃集資約50億美元，但在路演期間因投資者興趣濃厚，集資目標已上調至約70億美元。

冀6月底前獲內地監管部門批准來港上市

另一位知情人士稱，中際旭創希望在6月底前獲得中國監管機構對此次二次上市的批准。內地企業必須先向中證監提交上市備案申請，才能在境外發售股票。

兩位消息人士均表示，該公司已秘密提交上市申請。中際旭創尚未立即回應置評請求。

據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，今年迄今為止，中國科技公司在香港的IPO和二次上市已集資112.4億美元，而去年同期僅為2.356億美元。

立訊精密最快7月在港IPO

另外，有知情人士透露，深圳上市的電子製造商、蘋果供應商立訊精密（深圳﹕002475）正為在香港上市籌備投資者教育活動，此次上市預計將集資約30億美元。該人士稱，上市最早可能於7月啟動。