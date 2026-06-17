印尼金礦商Merdeka Gold來港第二上市　管理層料今年扭虧看好金價

印尼最大原生金礦營運商Merdeka Gold （6228） 發行香港預託證券（HDR）在港第二上市，6月17日起至23日招股。該公司計劃發行8,966.9萬股銷售預託證券，當中1一成香港公開發售，每份發售預託證券最高發售價為26.6元，集資最多23.9億元，每手100股，一手入場費為2,686.8元，預期將於6月26日掛牌買賣。瑞銀、中信証券為聯席保薦人。有市場消息稱，國際配售已獲超額認購。



國際配售據報已獲超額認購

Merdeka Gold Resources企業發展與投資者關係副總裁Lee Meng Lee表示，選擇在香港上市主要為由於考慮到港交所與印尼證券交易所已簽署合作備忘錄，並納入認可證券交易所名單，允許其主板上市企業來港申請第二上市。同時，也考慮到能夠透過香港市場連接到國際投資者。

近期受到中東戰爭影響，金價表現波動，他表示，長線仍看好金價，國際央行預計仍有繼續增持黃金配置需求，而私人投資者目前配置佔比比例仍小，會有增長空間。

長線看好金價

Merdeka Gold是一家於印尼證交所上市的黃金開採公司，是亞洲頂尖純黃金生產商之一。以Pani金礦為依託，根據CRU的資料，按資源量及儲量基準計算，該項目為印尼最大的原生金礦，公司預計到2030年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。

Pani金礦位於哥倫打洛，是Merdeka價值主張的核心資產，已於2026年2月實現首次黃金生產，並於2026年3月完成首次黃金銷售。根據其採礦許可證，Pani金礦佔有135公頃的礦權區，該礦權區位於Pani區塊約8,100公頃的範圍內，而該區塊本身則位於Pani金礦項目14,670公頃的總礦權區內。Pani金礦擁有礦產資源2.91.5億噸，金品位為每噸0.75克金，金金屬量為700萬盎司（218.6噸），以及礦石儲量2.031億噸，金品位為每噸0.79克金，金金屬量為520萬盎司（160.5噸）。

預計今年實現盈利

Merdeka Gold去年收入13.2萬美元，按年跌92.5%，年內全面虧損總額2,733.2萬美元，擴大105.2%。Lee Meng Lee表示，隨著Pani金礦開始倒金，今年將實現盈利。

Merdeka Gold引入平安資產管理、萬國、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份、Orix、Wind Sabre、DAMSIMF為基石投資者，購買金額11.9億元。