外管局稱將增發新一批QDII額度　至3月底外資持A股總值6千億美元

人民銀行副行長、國家外滙管理局局長朱鶴新在2026陸家嘴論壇表示，將新增發放新一批QDII的額度。



談及推進跨境投融資便利化時，朱鶴新表示，一是在去年已出台9條投融資便利化政策的基礎上，新增推出一攬子增量政策，發揮存量和增量政策的集成效應。二是全面改革FDI跨境政策，更好服務各國企業來華投資興業。三是更好支持境內主體全球資源配置。在今年已優化境內企業境外上市、境外放款等制度的基礎上，將積極回應市場需求，進一步簡化ODI、外債等滙兌管理，優化外滙貸款，跨境股權激勵等制度，新增發放新一批QDII的額度。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行：圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

支持上海成更靈活貿易外匯結算試點

他說，下一步將支持上海更加靈活的貿易外匯結算試點，實施跨境再保險收入境外投資便利化試點，推廣跨國公司資金集中運營管理等政策，提升制度集成創新效能，更大力度支持上海國際金融中心建設。

朱鶴新又提到，面向未來，在更高層次、更高質量上推進開放。將堅持市場化、法治化、國際化，圍繞4個深化持續提升資本項目開放水平，一是從渠道開放向制度型開放深化，將進一步提升證券發行市場開放度，推動證券交易市場開放規則與國際基本接軌，推進開放渠道的整合、制度優化和規則統一，提升金融市場雙向開放水平。二是從業務便利向主體便利深化，將進一步從單項業務便利向經營主體便利的轉變，從事前審核向事中監測和事後核查轉變；對於經營穩健，信用優良主體給予更高的便利度。

三是從外滙管理向本外幣協同深化，將推動外滙管理，以人民幣跨境政策更高效協同，支持人民幣離岸市場發展，豐富人民幣投資和避險產品，為人民幣國際化提供穩定的制度支撐。四是從滙兌環節向全鏈條管理服務，資本項目開放的視角有必要從滙兌環節拓展至跨境資本流動的全鏈條。

截至今年首季末外資持有內地股債1萬億美元

他又說，近年來，中國資本項目開放政策持續完善，有力支持跨境資本流動雙向增長，結構優化。2025年末，中國經營主體對外資產存量超過8萬億美元，外商來華直接投資增量達4萬億美元，外資持有境內股票和債券市值超過1萬億美元。中國將堅持全方位開放合作，依託跨境資本雙向流動將中國的創新生態產業能力和金融服務與全球高效聯通，與各國共享發展紅利。

他又指出截至去年底，內地際使用外資超過1,000億美元，其中，高技術產業佔比約1/3，醫療器械、航空航太業利用外資增速分別達42%和23%。2026年一季度末，境外投資者持有境內股票市值約6,000億美元，其中，持有資訊技術行業市值超過900億美元。