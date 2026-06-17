德勤料今年香港新股集資額3千億列全球三甲　籌逾百億企業至少5間

香港新股市場相當熾熱。德勤預計香港全年有160隻新股，集資3,000億元，維持先前預測，又相信全年可望打入全球集資排名三甲。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，盡管目前有超過400隻新股排隊上市，但考慮市場環境變得更為「揀擇」，未必所有企業都能滿足投資者需求，因此未調高今年的集資額目標。他亦坦言，部分中小型新股可能需等待更合適的市場時機才會選擇上市。



德勤估計，下半年潛在新股涵蓋內地行業龍頭、AI、芯片、機械人、生物科技公司、海外公司，以及在美上市的中概股，當中或出現至少5隻集資逾百億元的超大型新股。

對於美國超大型AI新股密集上市，會否影響企業在香港的上市窗口。歐振興表示，數據顯示，即使有超大型美股IPO，香港無明顯資金外流跡象。事實上，港股6月首兩周日均成交額已達3,100億元，高於5月份的約2,900億元。

料更多內地AI來港上市融資

他認為，美國AI龍頭的上市，為全球帶來更清晰的估值和商業化路徑參考，吸引國際資金尋找相對估值偏低、未來上升潛力更大的科技標的，有利更多內地AI公司來港上市融資。

德勤分析，影響未來集資額的關鍵因素包括霍爾木茲海峽局勢、美國利率走勢及美國AI巨企估值表現等。目前港股市盈率維持在13倍，處於穩定水平，為良好的上市窗口，這一環境受到投資者及保薦人普遍歡迎。

近期愈來愈多已在港股上市的AI公司宣布啟動「回A」計劃，包括MiniMax（0100）及智譜（2513）等。與此同時，中證監主席吳清周二（17日）也在2026陸家嘴論壇上明確表示，支持符合條件的港股上市公司境內上市。

納斯達克市場60隻新股掛牌 籌逾8700億元

歐振興就表示，內地監管機構在不同場合、多次表示歡迎H股企業回歸A股，相信可激活雙渠道融資、往後也有更多案例。他預期，包括受惠國策支持的「硬科技」板塊企業有望率先回歸A股市場，如人工智能、機械人、半導體企業。

總結上半年，德勤估計，期內香港有78家新股，集資2,033億元，按年分別增加86%和90%；集資額排名位列全球第二，僅次於剛迎來巨無霸新股SpaceX的納斯達克。該交易所同期有60隻新股，集資8,724億元。

第三位的紐交所有31宗IPO，集資1,242億元。第四、第五位則分別為泛歐交易所及上交所，涉及集資412億元和347億元，分別有17隻和19隻新股。