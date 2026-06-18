穩健儲蓄新選擇！自訂致富大計　長遠規劃化未知為可見

人生總是充滿未知與變數，尤其在局勢動盪、經濟不穩的時期，如何為未來做好規劃，成為每個人都值得思考的課題。加上本港生活成本持續攀升，單靠傳統儲蓄方式已難以全面對抗通脹，為未來生活築起穩固的財務基礎，變得尤其重要。



未知與變數並存，穩健儲蓄方為上策

事實上，並非所有人都對投資理財抱有熱忱。香港打工仔每日馬不停蹄處理工作，亦難以花時間緊盯市場走勢。在此背景下，儲蓄保險成為一項值得關注的理財選擇。而市面上充斥著不同類型的儲蓄保險，到底大家該如何選擇？

回報「保證」、「非保證」要分清

分紅儲蓄保險作為以儲蓄為目標的長期保險，其運作模式並不複雜：保單持有人繳付之保費將交由保險公司投資於支持分紅產品組別的投資組合，讓保單持有人分享產品組別的財務表現，再透過紅利分享機制分配產品利潤，以獲得潛在收益。不過，在了解產品之前，有一點必須先釐清——儲蓄保險的回報結構一般由「保證」及「非保證」兩大部分組成。保證回報會隨保單年期穩定增長，不受市場波動影響，而非保證回報則很大程度上會根據市場環境浮動。正因非保證回報最終實際金額受市場影響，保單持有人更應審慎選擇。建議投保前，可參考相關保險公司過往的「分紅實現率」——即實際派發的紅利與計劃書預期金額的比率。如果實現率超過100%或以上，即代表實際派發的分紅符合或超出預期，充分反映公司能兌現對客戶的承諾。

選對儲蓄保險 化未知為可見

以周大福人壽為例，其長期穩健的表現正正可以衡量保險公司非保證回報的可靠性，其分紅美元保單的非保證積存年利率已連續第14年維持在4.25%¹的水平。同時，旗下三大皇牌產品系列²（包括「盛世」/「傳家寶」系列、「守護168」系列及「愛豐盛」系列）更連續10年³，在每個保單生效年份的分紅實現率均達到100%或以上。這些數據充分體現了該公司在非保證回報方面的投資策略及管理能力，在各種不可預見的環境中，依然能把回報轉化為清晰可見的價值，讓成果更具確定性。

選擇儲蓄保險須看清預期總內部回報率(IRR)

IRR是衡量儲蓄保險產品投資效率的重要指標，擁有高效財富增值能力，更體現出產品高回報的潛力。值得關注的是，周大福人壽的「匠心 • 飛越」儲蓄保險的IRR於第20年可達至6.5%⁴，第22年預期總回報可達4倍總保費⁵。根據周大福人壽比較本港同類主要儲蓄保險產品的結果，此IRR表現屬於市場中最快及最高的水平⁵。

高度自主、靈活選擇 應對人生變局

由於每個人在不同人生階段的財務需求各異，若儲蓄計劃能夠配合保單持有人的人生節奏靈活調整，產品的靈活性既可增強投保信心，亦能更全面地滿足其多元化的財務需要。

周大福人壽的「匠心 • 飛越」儲蓄保險計劃設有市場特有⁶的「財富增值調配選項」，以其匠心設計的三種預設調配選項，分別是「增進」、「均衡」及「保守」。保單持有人可根據自身風險偏好和當時的財務目標，透過三個預設選項作出靈活調配。

此外，該計劃亦提供轉換保單貨幣的選項，讓保單持有人可於第3個保單週年日或其後任何一個保單週年日，將保單貨幣轉換成不同貨幣，例如美元、港元、人民幣、澳元、加元、歐元、英鎊或新加坡元。此功能毋須保單持有人提供任何可保證明，讓保單持有人能更靈活應對全球經濟環境的變化，以及個人移居或多元資產配置的需求。

多種繳費模式與推廣優惠

保單持有人可選擇整付或定期繳付（包括5年及12年）保費模式。由即日起至6月30日，成功投保「匠心 • 飛越」儲蓄保險計劃可享首兩年高達33%總保費折扣及預繳保費保證利率優惠⁷。

想了解更多：https://www.ctflife.com.hk/tc/product/wealth/mywealth-beyond-savings-insurance-plan

1 利率並非保證，並會不時作出調整。

2 三大皇牌產品系列包括(i)「匠心」/「盛世」系列（「匠心・飛越」同類型產品）、(ii)「守護168」系列（「守護家倍198」同類型產品)及(iii)「愛豐盛」系列（「榮耀世代」同類型產品）。

3上述產品系列在2015年至2024年度生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利／復歸紅利／終期紅利／終期分紅的分紅實現率均達到100%或以上。請瀏覽周大福人壽網站了解上述或其他產品的最新分紅實現率資料。過往分紅實現率資料及表現僅供參考，並不能作為分紅產品未來表現的指標。

4 詳情請參閱「匠心 • 飛越」儲蓄保險計劃產品小冊子，請瀏覽：https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/mywealth-beyond-savings-insurance-plan-brochure.pdf

5 預期總內部回報率於第20年達6.5%適用於符合最低保費要求的整付美元保單，並假設未曾作任何提取、退保或行使保單選項。截至2026年3月31日，全港最快及最高之預期總內部回報率指於第20年達6.5%最高總內部回報率及於第22年4倍總回報（即預期總現金價值除以已繳總保費），乃根據現時假設投資回報而計算，並非保證，並以四捨五入顯示；及均為周大福人壽比較香港主要人壽保險公司同類主要儲蓄保險產品後所得出之結果。

6「市場特有」之計劃特點為周大福人壽比較香港主要人壽保險公司同類主要儲蓄保險產品後所得出之結果，截至2026年4月27日。以上計劃內容及保障均以保單之條款及細則作準。

7 詳情請參閱宣傳單張：https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/home/premium_offer_flyer.pdf 註：周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)為周大福創建有限公司(香港股份代號：659)的全資附屬公司，也是周大福企業成員。

（資料由客戶提供）