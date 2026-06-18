ATM全線低收　累港股端午長假期前夕跌387點　3日累跌918點

美國聯儲局已於當地時間周三（17日）公布議息結果，一如市場人士預期，當局決定將聯邦基金利率維持在介乎3.5厘至3.75厘，而最新公布的點陣圖更顯示，今年內聯儲局有機會至少加息一次。議息結果公布後，美股三大指數皆下跌，其中道指跌幅更超過500點。不過今日（18日）亞太區股市表現未受到影響，其中日本及韓國股市早段均上揚。



【16:29】港股全日跌387點

港股於端午長假期前低位，跌幅接近400點，同時已是連跌第3個交易日，累計跌幅918點，並且失守24000點大關。

恒生指數收市報23924點，跌387點，國指跌167點，報7976點，科指跌64點，報4604點，成交額為3,587億元。

科技股普遍向下，美團（3690）跌3.5%，阿里（9988）跌1.9%，騰訊（0700）跌1.2%，百度（9888）跌0.4%。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）跌4.1%，海底撈（6862）跌1.5%，華潤啤酒（0291）跌1.2%。

汽車股方面，吉利（0175）跌2.4%，比亞迪（1211）跌1.3%。

金融股方面，友邦（1299）跌1.8%，滙豐（0005）逆市升0.7%。

【14:57】日韓股市同創新高

日本﹑韓國及台灣股市今日同創新高。日股收市報71053點，升1,151點，韓股曾突破9100點，收市報9063點，升199點，台灣加權指數收市報46465點，升587點。

不過港股卻下跌，最新報23786點，跌525點。

【14:18】港股失守23800點

港股跌勢進一步加劇，曾低見23790點，最新報23816點，跌496點。

地產股下跌，新世界（0017）跌4.4%，長實（1113）跌2.8%，新地（0016）跌2%。

【13:14】港股維持逾400點跌幅

天文台於今日中午12時55分發出黑色暴雨警告。港股午後維持逾400點跌幅，恒指最新報23878點，跌433點。國指跌169點，報7974點，科指跌52點，報4616點。

【10:40】港股跌幅擴大至逾400點

港股跌幅進一步擴大，最新報23899點，跌412點。

科技股處於弱勢，阿里（9988）跌3.3%，最新報103.4元，美團（3690）跌2.4%，騰訊（0700）跌1.9%。

金融股方面，友邦（1299）跌1.5%。

【09:55】港股失守24000點

港股跌幅擴大至逾300點，最低見23969點，為去年7月以來新低，最新報23975點，跌336點。

【09:25】港股低開166點

恒生指數低開166點，報24145點，科指跌41點，報4628點，國指跌71點，報8072點。

滙豐（0005）高開0.7%，報149元。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%。

【08:46】日韓股市早段上揚

韓國KOSPI指數最新報8889點，升24點或0.28%，日本股市最新報71245點，升1,342點或1.92%。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.1512，英鎊兌美元最新報1.3309，美元兌日圓最新報160.65，美元兌韓圜最新報1,525.18。反映美元強弱的美匯指數，最新報100.32，升0.23%。

紐約期金今早跌逾1%。（網絡圖片）

商品市場方面，紐油期油最新報75.88美元，跌1.19%，布蘭特期油最新報78.72美元，跌1.04%。紐約期金每盎司最新報4,316.5美元，跌1.48%，現貨金每盎司最新報4,305.92美元，升1.14%。