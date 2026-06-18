人行︰授權6銀行　於上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易

人民銀行宣布多項政策措施，包括完善短端利率調控機制、創設境外央行回購工具、在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點、研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具等。



人行行長潘功勝在陸家嘴論壇公布有關措施。人行將對利率調控機制進一步探索和優化，在2024年7月設立臨時隔夜正、逆回購工具基礎上，完善工具使用機制，並將操作利率調整為7天期逆回購操作利率加、減25個基點，區間由70個基點收窄為50個基點；為進一步豐富公開市場操作工具箱，會適時增加隔夜逆回購操作品種。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

另外，人行計劃設立境外央行類機構回購工具，境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金，都可以用中國國債等高等級債券回購方式，由人行獲得人民幣流動性，便利境外央行類機構對人民幣流動性管理和資產配置。

人行又會授權6家銀行，利用中國外匯交易中心平台，在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易，未來將根據試點情況，進一步推動離岸人民幣外匯交易市場發展。

研債市現系統性壓力 為非銀機構提供緊急流動性

人行計劃研究政策工具，當債券等市場出現系統性壓力，正常流動性渠道受阻，機構群體性面臨流動性危機，而且可能引發系統性風險時，通過互換方式向非銀機構提供緊急流動性。

人行強調機制不是對非銀金融機構的常態化流動性供給，亦必須滿足宏觀審慎要求，還要提供高等級抵押品。

另外，人行會同上海市政府和有關部門出台《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》；銀行間市場數據報告庫正式掛牌。