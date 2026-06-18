渣打禤惠儀︰深化滬港聯動　擴中國金融開放空間

2026陸家嘴論壇於6月17至18日在上海舉行。渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀圍繞「滬港金融協同發展賦能高水平金融開放」議題，發表講話並參與大會討論。



她表示，高水平金融開放既需要創新，也需要協同。上海是服務中國經濟高質量發展的在岸金融中心，香港則是連接中國與世界的離岸國際平台，兩地優勢不同卻高度互補。隨着滬港聯動不斷深化，中國金融開放的空間將進一步擴大，人民幣國際化也將逐步走向更廣泛的全球配置。 今年是國家《十五五規劃綱要》開局之年，也是中國高水平金融開放持續深化的重要一年。同時，全球金融格局正在發生新的變化，令市場更加重視風險分散與多元配置。一個趨勢正在形成：中國企業正加快走向全球，而全球資本也重新關注中國。 資金、產業和投資的雙向流動持續增強，使上海和香港作為兩大國際金融中心的作用變得更加重要。就兩地如何進一步發揮優勢、更好協同互補，禤惠儀從中企出海、資產配置和數字金融三方面分享了她的看法：

她指出當前的中企出海是在全球尋找增長機遇、建立產業合作，並融入當地經濟發展；而海外市場對中國企業、技術和資本的興趣也在持續上升。這意味着中國企業走向全球，與全球資本走近中國，是同一趨勢的兩個方向。

禤惠儀又表示，隨著全球格局變化推動國際投資者重新審視資產配置。對全球長期資本而言，中國資產的重要性不僅體現在回報，更在於其作為亞洲增長核心的戰略價值。。對全球長期資本而言，中國資產的重要性不僅體現在回報，更在於其作為亞洲增長核心的戰略價值。

至於如何讓企業與資本的流動持續並擴大，她認為關鍵在於基礎設施互聯。過去，滬港合作更多體現在市場互聯；未來，將進一步延伸至支付、數據和數字金融等領域互聯。