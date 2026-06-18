畢馬威：商業房地產市場繼疲弱　港銀行盈利能力受壓

畢馬威最新發布的《2026 年香港銀行業報告》指出，香港銀行業在2025年錄得穩健的整體業績。全港持牌銀行的總資產增長7.1%至26萬億元，而扣除減值前營運利潤亦上升5.5%至3,370億元。儘管減息效應浮現導致淨息差收窄，本港銀行業的資產負債表依然展現出良好韌性。



去年港銀行資產增7.1%至26萬億元

展望未來，利率前景不明朗、商業房地產市場持續疲弱，以及存款競爭加劇等挑戰，或會對銀行盈利能力構成壓力。因此，維持優質的資產質素及審慎的風險管理，對保障盈利和保持資產負債表韌性仍然至關重要。

畢馬威香港銀行業及資本市場主管合夥人宋家寧表示，建立完整的黃金價值鏈，是香港固定收益及貨幣市場發展的重要延伸，亦為銀行業帶來涵蓋融資、託管、結算，以及為國際及中國內地客戶開發創新產品等多元機遇。歷史經驗顯示，真正具備長遠競爭力的交易中心，關鍵並不在於吸引資金流入，而在於其市場基礎是否穩固。市場信任、基準定價機制的公信力，以及清晰的問責標準，均為推動市場持續深化並在壓力環境下保持穩健的重要因素。若香港能夠及早建立並鞏固這些基礎，將有助推動新一輪增長，同時進一步提升其作為國際金融中心的信譽與競爭力。

畢馬威香港銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，香港銀行業的前景較以往更受結構性轉變所影響。隨著香港進一步鞏固其國際金融中心地位以及作為全球資本與中國內地之間橋樑的角色，資本市場、轉型金融及科技驅動銀行服務等領域正湧現新的機遇。因此，在淨息差等傳統收入來源持續受壓的環境下，能夠成功把握這些機遇，並維持穩健管治、信任與韌性的銀行，將更有能力實現可持續增長。