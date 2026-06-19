SpaceX再回吐近4%　另計劃發至少200億美元債券　以置換過橋貸款

SpaceX股價連續第二天下跌，繼周三跌近5%後，周四一度再瀉10.3%，低見172.11美元，收市報185美元，回吐3.6%。

計劃發至少200億美元債券

另外，外媒引述知情人士透露，SpaceX(SPCX.US)的合作投行團隊最快將於下周開展投資者電話會議，商討在公司完成創紀錄IPO後推出債券發行計劃。

消息人士表示，本次債券發行規模預計至少200億美元，投資者溝通最早周一啟動；相關方案與時間節點仍有可能變動。SpaceX計劃首次發行投資級美元債券，發債所得將用於置換一筆200億美元、2027年9月到期的過橋貸款。

SpaceX提交給美國證交會的IPO申報文件顯示，截至3月31日，這筆過橋貸款佔公司291億美元長期債務的大頭。消息人士稱，美國銀行、花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利聯合提供了這筆過橋貸款，並將牽頭承銷本次債券發行。

SpaceX抨擊歐盟衛星頻譜招標提案

另外，SpaceX批評歐盟關於衛星頻譜分配的規劃，稱擬議的規則將使歐盟面臨無法獲得可直接與移動設備配合使用的衛星服務的風險。歐盟計劃將可用2GHz頻段的三分之一提供給歐盟以外的公司，其餘部分保留給歐盟境內的運營商，這將把外國公司排除在為政府提供衛星服務之外。SpaceX表示，擬議的規則會將相關頻譜分割成「幾乎無法使用的細分部分」，這與先前的國際法規不一致，且可能與「歐洲的國際義務和經濟現實」不相容。歐盟關於衛星頻譜分配的規劃埃隆·馬斯克旗下公司Starlink在創紀錄的美國IPO後增長計劃的關鍵要素。