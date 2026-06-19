比亞迪：探討閃充技術及T 型樁引港　解決充電位不足

比亞迪股份(1211)宣布，攜同多項突破性技術及全新車型參展2026國際汽車博覽會(香港)，包括今年3月才發布的「比亞迪閃充技術」、「滑軌懸吊式T型樁」等，又指正積極考慮將閃充技術引入本港，配合香港充電位緊張的現狀，實現「5 分鐘充好，9 分鐘充飽」的體驗。

該公司稱，「比亞迪閃充技術」背後來自比亞迪第二代刀片電池提供強大技術支持，在能量密度、充電速度及安全性上均全面躍升。在安全性方面，電池超越新國標標準，在500次閃充循環及承受10倍新國標撞擊力與「底部撞擊」試驗後，不會觸發4節電池短路，無熱擴散，不起火、不爆炸。

至於「滑軌懸吊式T型樁」，該公司稱設計考慮用戶體驗與善用空間的特點，其懸吊式設計令充電槍和充電線保持懸空，徹底杜絕槍線纏繞在地面的情況，亦令充電區域便加整潔有序，大幅節省佔地空間。而滑軌式設計，槍線可於頂部軌道左右輕鬆滑動，靈活適配不同車型的充電口位置。用戶只需在首次用時，透過「比亞迪閃充APP」進行簡單綁定，日後每次充電即可實現「即插即充，無感支付」。

截至2026年6月15日，比亞迪在全國已建成閃充站6,682座，覆蓋全國321座城市。預計到2026 年年底，將建設落成20,000座閃充站，將閃充服務遍布全國。