大摩料內地AI生態系統　可創造31.2萬億增量市值

摩根士丹利亞洲首席執行官兼股票部全球聯席主管高浩灃（Gokul Laroia）表示，該行評估認為，中國整個AI生態系統有潛力創造3萬億至4萬億美元的增量市值，而這些還尚未進入市場。



內地媒體引述高浩灃周三（17日）出席2026陸家嘴論壇時指出，受人工智能等驅動，全球投資者對中國市場的興趣持續升溫，而當前已流入的資本規模，相較於應該流入、也實際需要流入的體量，仍只是很小一部分。

中國擁全面AI生態系統市場

他說，目前全球AI年度投資已增至約1萬億至1.5萬億美元，支撐這些AI投資浪潮的供應鏈札根亞洲地區，且很大程度上在中國。除美國外，中國是唯一擁有獨立且全面AI生態系統的市場，從半導體本地化，到數據中心和雲端服務提供商，到大語言模型，再到應用，包括數字化應用和物理應用，即人形機器人領域都在發展，有數百家公司參與這一生態系統的創新與建設。

高浩灃稱，在能源、能源轉型和國防這三個領域中，中國的機會集合實際上恰好能滿足所有這些投資需求。該行的宏觀研究分析師認為，這3個領域的年度支出將從目前的約11萬億美元增長到16萬億美元。意味為這些領域提供工業基礎設施的公司，其業務規模將實際上增長。隨着業務規模大幅增長，對資本的需求也大幅成長，而其中許多公司實際上總部位於中國。

對中國資本市場提三建議

就中國的到資本市場建設，高浩灃提出三點建議，一是持續推動市場的機構化進程；二是為全球投資者提供更廣泛的中國市場產品種類；三是減少參與市場投資的阻力摩擦，保持監管透明度、一致性和徵求意見流程。他說，這3項建議將大大有助於提升投資於這些市場的資本規模、資本質量和資本穩定性。