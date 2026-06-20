倪以理新書論盡中國經濟　內捲非壞事　只因夠樂觀

講起中國經濟，唔少人會諗起「內捲」，即係廣東話嘅「塘水滾塘魚」、「累鬥累」，聽落都知唔係好嘢。不過，麥肯錫大中華區主席兼資深董事合夥人倪以理日前出席其新書《The Next China Is Still China: An Insider's Playbook for Winning in the New Era》全球發布會時，就分享了另一番見解。

佢認為，經濟「內捲」反而代表希望，事關如果啲人唔係對盤生意感到樂觀，認為有錢賺，仲點會一窩蜂衝入去？

所以，倪以理直言，促使出現「內捲」嘅原因好多，但終極源於人對未來的樂觀情緒，「如果你個經濟體已經虛耗，無任何﹙大﹚增長，好似日本、歐洲等，你開咗一間鋪之後，邊個仲會係你隔離開多間鋪同你競爭？小米跨界做電動車，因為佢感到樂觀，本土有好大市場、有足夠大嘅回報。只要我好過競爭對手，『戰爭』過後，我就是領袖。」

當然，「戰爭」總是殘酷，因此倪以理笑言︰「中國係唯一一個『戰場』，即使打到得返兩個人，仍然可以出現價格戰！」佢形容中國係「全球最嚴峻嘅企業試煉場」又或「健身房」，激烈競爭推動企業不斷提升效率、加快創新步伐，同時也要出海，因為要生存、找利潤，「假如你在中國都打得贏，你可以打贏全世界！」

中國經濟當然不只是「內捲」，也不一定樣樣好，倪以理同麥肯錫全球董事會成員兼前大中華區主席梁敦臨合著嘅新書也解答咗好多問題。整體而言，為什麼中國以外的市場，仍然是中國，因為中國已成為一個不可忽視﹙unavoidable﹚的市場，首要當然是經濟體量，「如果中國GPD下一個十年，每年增長2%，增長體量已等於今日整個印度；如果增長5%，則等於整個印度、東盟及中東加起來，中國已經是『unavoidable』。」

不過，中國市場大已經是公開既秘密，倪以理反而重心落在用什麼策略方可在「the next China」成功，因為中國市場入場門檻已經提升咗，過去你在中國成功，不代表未來也會成功，「我同每一個中國企業的主席傾計，佢地都年過六十，過去30年賺咗許多錢，但普遍悲觀！因為以前賺錢更加容易！無錯，下一個中國仍然是中國，但問題係這是否屬於你的中國，你是否準備好打勝仗？」

要解答呢個問題，當然唔容易，想知道答案，可能係翻一翻麥肯錫兩位猛人最新大作！