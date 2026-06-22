財金視野｜黃金狂跌28%！　三大因素讓華爾街集體翻車

猝不及防，黃金跌下神壇。6月20日，國內金飾價格再度下跌。老鳳祥足金首飾價格跌至1258元/克，周生生跌至1263元/克。就在不到5個月前的1月29日，兩家品牌金價還分別高達1713元和1708元。短短數月，足金首飾每克跌去超過450元，跌幅超過26%。

如果說金店裏的價格還有加工費、品牌溢價等因素，那麼國際金價的走勢則更加直接。

今年1月29日，Comex黃金一度衝上5626.8美元/盎司的歷史最高位。彼時市場情緒極度向上，社交平台上興起「黃金新時代、黃金永遠漲、現金不如黃金」等聲音。然而誰也沒想到，歷史高點竟成了階段性轉折點。

6月11日，Comex黃金最低跌至4046.2美元/盎司。不到半年時間，跌幅高達28%。

A股市場跟蹤黃金主題的ETF，自1月29日以來黃金股ETF跌超40%，黃金ETF、上海金ETF跌超20%。

在此期間，資金淨流入黃金股ETF永贏、黃金ETF華安等；黃金ETF國泰、黃金ETF華夏獲得資金淨流入。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

黃金曾是過去三年最賺錢的資產之一，突然變成了最慘烈的資產之一。

黃金這一輪下跌之所以讓人措手不及，很重要的原因在於，過去三年的上漲實在太順了。

數據顯示，Comex黃金2023年上漲13.45%，2024年上漲27.39%，2025年更是暴漲64.03%。

連續三年上漲後，市場逐漸形成了一種近乎牢不可破的共識——黃金不會跌。

當所有人都相信黃金永遠上漲的時候，黃金市場迎來劇烈調整。

今年1月的歷史新高，彼時完成了一次百米衝刺，先創新高，吸引資金追漲。然後急轉直下，連續暴跌。

黃金為何突然狂跌28%？

很多人第一反應是地緣衝突緩和，但真正壓垮黃金的三個因素同時發生了變化。

當利率下降的時候，持有黃金的機會成本下降，黃金就容易上漲。（GettyImages）

第一個變化，美聯儲。

黃金最大的競爭對手從來不是股票，而是美國國債。

當利率下降的時候，持有黃金的機會成本下降，黃金就容易上漲。當利率上升的時候，資金則會重新回到債券市場。

近期美國經濟數據持續超預期。5月美國CPI按年升至4.2%，創近三年新高。5月非農就業新增17.2萬人，遠超市場預期的8.8萬人。

高通脹加上強就業，讓市場徹底打消了對降息的幻想。

更關鍵的是，新任美聯儲主席凱文·沃什上任後的首次議息會議就釋放出明顯鷹派信號。聯邦公開市場委員會9名委員全部預計年內加息。

市場甚至開始押注最早10月就會行動。結果反其道而行，美國10年期國債收益率持續攀升。

資金重新迴流美元資產，黃金吸引力下降。這是本輪黃金下跌最核心的宏觀邏輯。

第二個變化，交易結構惡化。

資產價格暴跌，往往不僅僅是基本面變化，還有資金踩踏的因素。

年初黃金衝上歷史高位時，大量資金蜂擁而入。黃金成為全球最擁擠的交易之一。

當價格跌破5000美元時，好倉還在堅持。跌破4500美元時，部分資金開始撤退。跌破4300美元和4200美元后，程序化交易、量化止損、槓桿資金開始集中平倉。

以上的資金負面循環，導致市場進入典型的踩踏模式。

世界黃金協會數據顯示，5月全球實物黃金ETF淨流出約20億美元，全球黃金ETF總規模下降至6040億美元。

與此同時，CFTC黃金淨好倉倉位持續下降。美銀基金經理調查顯示，黃金從2025年最擁擠交易第一名跌到了第四名。

一句話概括就是，過去爭着買黃金，現在市場爭着賣黃金。

花旗則把未來三個月目標價從4300美元下調至4000美元。（網絡圖片）

第三個變化，則是黃金需求出現降温。

過去兩年黃金最大的買家是誰？不是散戶，也不是基金，而是全球央行。

俄烏衝突爆發後，各國開始重新審視外匯儲備結構。

黃金的重要性被迅速提升。歐洲央行數據顯示，截至2025年底，黃金在全球官方儲備中的佔比達到27%，超過美國國債的22%。

不過，近段時間以來，這一上漲邏輯出現了邊際變化。

一方面，部分新興市場國家為了穩定本幣匯率，開始出售黃金儲備。土耳其等國家已經從買家轉向賣家。

另一方面，實物消費需求明顯降温。上海黃金交易所數據顯示，5月黃金出庫量僅64噸，創下2010年以來歷年5月最低水平。

多重因素的制約下，黃金自然承受巨大壓力。受負面情緒的催化，華爾街更是集體下調黃金目標價。

高盛最新將年底黃金目標價從5400美元大幅下調至4900美元。

花旗則把未來三個月目標價從4300美元下調至4000美元。如果極端情況下霍爾木茲海峽危機持續，花旗甚至認為黃金可能跌向3500美元。短短一個月內，花旗已經兩次修改預測。風向變化之快，令人咋舌。

更有意思的是，幾個月前，幾乎所有機構都在討論黃金還能漲到哪裏。如今討論的話題，已經變成黃金還能跌多少。

市場就是這樣。上漲的時候，利好會被無限放大。下跌的時候，利空也會被無限放大。

黃金從「全球最受歡迎資產」，變成了「全球最擁擠淡倉獵物」。

當然，這並不意味着黃金的長期邏輯徹底消失。

巴克萊認為，去美元化趨勢仍在持續，全球財政赤字擴張仍在繼續，發達國家長期容忍較高通脹的傾向沒有改變。

世界黃金協會最新調查顯示，近九成受訪央行認為未來12個月全球央行黃金儲備將繼續增加，45%的央行計劃未來一年繼續增持黃金，創歷史新高。

回看過去三年，黃金讓很多人相信它永遠漲。2026年這一輪猝不及防的暴跌，則讓市場重新想起另一件事：任何資產，只要被所有人同時看好，就已經埋下了調整的種子。