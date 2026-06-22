魚子醬第一股｜鱘龍科技今起招股　入場費7626元　貝萊德等為基投

香港魚子醬第一股鱘龍科技（6715）今日（22日）起至周四（25日）中午招股，衝刺港股魚子醬第一股。全球最大魚子醬生產商鱘龍科技計劃發行1633.3萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股75.5元，集資12.3億元，每手100股，一手入場費7,626.1元。鱘龍科技預期將於下周二（30日）掛牌買賣。中信証券、中信建投國際為聯席保薦人。



鱘龍科技構建了覆蓋鱘魚育種與養殖、魚子醬加工、銷售及品牌營銷於一體的鱘魚和魚子醬價值鏈，創立了國際魚子醬品牌「KALUGA QUEEN（卡露伽）」。其核心產品是魚子醬，主要向全球企業客戶銷售魚子醬產品，亦已擴大產品組合，納入鱘魚製品及其他魚子醬相關產品。

去年收入增長15%

去年鱘龍科技收入7.7億元（人民幣，下同），按年升14.9%；擁有人應佔利潤3.6億元，升17.8%。

鱘龍科技引入貝萊德、霸菱、泰康人壽、上海景林及GTINV（與景林場外掉期有關）、大成投資者、工銀理財、Nova Kerry Inc、未來資產證券（香港）為基石投資者，認購金額6.2億港元。

該公司集資所得款項淨額中的40%，用於水產養殖及產能擴張、現有養殖加工基地技術升級，20%用於品牌營銷活動及擴大全球銷售渠道，另外動用集資所得款淨額15%，以持續加強研發能力，升級數字化資訊體系，同時會用15%資金，作為戰略性投資或收購，餘下10%資金為營運資金及一般公司用途。