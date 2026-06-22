阿里及騰訊低收　滙豐偏軟　累恒生指數全日跌156點

端午節假期結束，港股今日（22日）復市但是延續弱勢，低開113點，其後跌幅進一步擴大。



港股今日曾低見23444點，收市報23768點，跌156點，國指跌61點，報7914點，科指跌54點，報4549點，成交額為3,486億元。

雖然今日港股低收，但人工智能（AI）概念股逆市上揚，其中智譜（2513）曾飆逾4成，收市報2,410元，升幅為15%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.9%，收市報102.9元，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）於尾市時倒升，收市報72元，升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，報147.9元。

恒指最新報23481點，跌442點，國指跌157點，報7818點，科指跌64點，報4539點。

科技股向下，阿里（9988）跌3.3%，美團（3690）最新報70元，跌2.5%，騰訊（0700）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.7%，報146.4元。

恒指最新報23528點，跌396點，國指跌138點，報7838點，科指跌82點，報4521點。

科技股普遍下跌，小米（1810）跌3.4%，阿里（9988）跌3.1%，報101.7元，百度（9888）跌2.8%，美團（3690）跌2.2%，騰訊（0700）跌1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.6%，友邦（1299）跌1.5%。

汽車股方面，吉利汽車（0175）跌4.5%，比亞迪（1211）跌3.6%。

2025年2月26日，在吉利汽車陜西寶雞製造基地焊裝廠拍攝的自動化焊接線。（新華社）