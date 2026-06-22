SK海力士曾揚逾6%　市值達1.35萬億美元　超越三星電子成韓股一哥

亞太區股市普遍上揚，其中韓國股市升逾1%，最新報9176點，升124點。至於焦點股﹑當地第二大晶片生產商SK海力士，最新報290.6萬韓圜，升5.1%。



至於在港掛牌的交易所買賣基金（ETF）XL二南方海力士（7709）飆16.2%，最新報187.1元。在今日大升逾18%，高見190.85港元，再創歷史新高，年內累計漲幅達1,081%。消息面上，韓國市場SK海力士今日盤中大漲，一度漲超6%至294.5萬韓圜，再創歷史新高。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

隨著股價攀升，SK海力士總市值曾達到2,082.5萬億韓圜（折合1.35萬億美元），一度超過同行三星電子，躍居韓國市值第一大企業。同期三星電子股價僅上漲0.4%，總市值爲2,081.3萬億韓圜。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

超越三星電子成韓股市值最大企業

三星電子自2000年起便穩居韓國市值榜首，此次寶座被SK海力士短暫取代。受美國科技巨頭爭相建設人工智能數據中心帶動，存儲芯片需求暴漲、供給收緊、產品價格走高，韓國兩大芯片企業均斬獲史上最高利潤。僅今年年內，SK海力士股價漲幅超340%，大幅跑贏三星電子200%的漲幅。

早前傳8月在美發ADR

《路透》此前援引知情人士消息，SK海力士計劃最早於今年8月在美國上市，美國證券交易委員會（SEC）可能在這周批准其美國存托憑證（ADR）上市申請。韓國Meritz證券也稱，若獲批順利，SK海力士最快將於8月中旬正式掛牌。