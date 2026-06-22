日財相再對圓匯弱勢作出口術　分析師稱官方干預僅抑制投資性貶值

日本首相高市早苗上周重申政府與央行協調合作的常規說法，暗示她已接受日本央行最新的加息決定。她於今日（22日）表示：「我們期待央行與政府密切合作，根據經濟、物價和金融形勢的發展，實施適當的貨幣政策，以可持續的方式實現2%的物價穩定目標。」



作為寬鬆貨幣政策的支持者，高市是在日本央行上周加息後發表上述講話的。上周公佈的資料顯示，日本5月全國消費者價格指數漲幅維持在1.4%，部分原因是政府補貼抑制了能源成本。

日本國會。（Pakutaso）

高市政府近期還編制了一項追加預算，以在未來數月繼續緩解中東危機對家庭開支的衝擊。即便如此，日本央行預計，中東衝突導致的高能源價格仍將對通脹形成顯著上行壓力。這也提高了經濟學家對於日本央行年內再次加息的預期，最早可能在9月採取行動。

華僑銀行﹕若日圓轉為投資貨幣 央行立場需更鷹派

另一方面，日圓匯價仍處於弱勢。每百日圓兌港元最新報4.85235，跌0.11%，日圓兌1美元最新報161.54。

雖然日本當局4月份實施的外匯干預措施尚未完全見效，目前美元兌日圓仍維持在160上方。日本財務大臣片山皋月今日表示，財務省「將根據需要在外匯市場作出適當反應」。

不過三菱日聯摩根士丹利證券策略師上野大作認為，日本政府僅能通過匯市干預來抑制投機性日圓走弱。

上野大作指出﹕「只要美日之間正負實際政策利率差距持續存在，外匯干預的『魔力』就難以永久抑制日圓拋售壓力。這種壓力本質上是由日本企業和個人的經濟活動所產生的投資決策和實際需求驅動的，具有結構性特徵。」

華僑銀行外匯策略師Sim Moh Siong和Christopher Wong在一份報告中表示，日圓面臨的干預風險依然較高，但僅靠干預不太可能逆轉日圓的疲軟態勢。他們認為，要使日圓從融資貨幣轉變為投資貨幣，需要日本央行更明確地轉向鷹派立場。