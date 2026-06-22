陳茂波︰今年首季流入港資金近千億元　稱國債期貨可與債券通互補

財政司長陳茂波於香港投資基金公會第19屆年會表示，許多國際機構已認識到香港的獨特優勢，去年流入香港的資金超過3,500億元，今年首季再增加近1,000億元。他預期，證監會7月公布的最新調查數據亦會令人鼓舞，反映香港正逐漸由資本流動通道轉型為全球投資者信賴的資產管理地區。



陳茂波表示，本港交易所買賣產品（ETP）數量近年由不足180隻增至逾240隻，資產管理規模達到6,500億元，部分產品更是全球同類產品中規模最大。他又指出，政府正推進建設國際中央證券存管機構，並完成多項立法修訂以增強基金制度競爭力。

互聯互通方面，陳茂波表示，香港已與全球20個司法管轄區的交易所建立合作，拓展跨境上市與產品供應。今年8月更將會推出香港5年期中國政府債券期貨，與「債券通」「互換通」互補，形成更完整的人民幣資產風險管理工具。

他又提到，全球對中國科技能力的再評估令國際投資者更深入理解中國創新生態。香港憑藉國際聯通性及對內地發展的熟悉，具備獨特橋樑作用，不僅為企業全球擴張提供融資平台，亦協助其公司治理與國際標準接軌，提升投資者認可度。