景順料下半年全球經濟增長重新加速　霍爾木茲海峽重開時間成關鍵

景順發布《2026年年中投資展望》，預期全球經濟將在下半年重新加速，但具體時間取決於霍爾木茲海峽的能源運輸何時恢復。



景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，面對動盪紛擾及外部地緣政治變動，上半年全球經濟仍保持增長。此外，近年消費者與企業已普遍降低淨槓桿水平。大多數經濟體的實質工資有所增長，企業持續向上修正盈利增長預測並增加資本支出。儘管全球經濟走勢不斷變化，但該行仍對年內餘下時間的增長前景持有樂觀態度。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

料中國出保持強勁增長

景順亦預期，中國的出口增長將保持強勁，隨着全球致力提升對潛在能源衝擊的韌性，中國替代能源技術及電動汽車出口預期將會加速。

景順策略與洞察團隊認為，下半年對於投資者而言最重要的主題包括市場韌性、美元、新興市場、人工智能及另類投資的收益潛力與多元化配置。《2026年投資展望》的核心觀點之一是，今年美元將會走軟。景順策略與洞察團隊維持這一觀點，認為美元在多項衡量指標下仍是估值偏高幅度較大的貨幣之一。於此環境下，偏好美國以外市場的股票，尤其是新興市場。

12寸晶圓光晶片壓印展示。（璞璘科技）

偏好半導體及相關公司

人工智能敍事仍是全球各大市場及許多經濟體的主導投資主題。然而，這一主題的影響及最佳布局方式似乎在變化。《展望》傾向於半導體及硬件相關公司的敞口，而且對軟件公司保持審慎態度。

趙耀庭補充，預期美元將繼續走軟，並看好新興市場資產的表現，尤其是那些受惠於人工智能主題的新興市場，包括南韓及台灣市場。