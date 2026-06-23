亞幣保衛戰｜日散戶押注政府能夠支撐日圓　平均持倉已轉為淨多頭

日本龐大的散戶外匯交易員聽從政府的警告，停止押注日圓貶值，這與押注日圓進一步走弱的專業投資者形成分歧。



據彭博對日本金融期貨協會和東京金融交易所數據的分析，個人投資者對日圓的平均持倉估計已轉為淨多頭頭寸約5000億日圓（31億美元）。相比之下，4月底時日圓的空頭頭寸為2.33萬億日圓，為2020年底以來的最高水平。

周一，日圓兌美元匯率一度跌至161.93，低於4月下旬日本財務省入市干預支持日圓時的水平，增加了再次干預的風險。儘管日本央行加息，日圓仍面臨持續壓力，投資者認為央行行動過於遲緩，未能有效縮小該國與其他主要經濟體之間的利率差距。

報道引述IG Securities Ltd.的高級市場分析師Junichi Ishikawa指，觀察到了散戶倉位的變化。他表示，「我們的數據顯示，買賣雙方的持倉大致平衡。」

相比之下，據美國商品期貨交易委員會截至6月16日當周的最新數據，槓桿基金和資產管理公司合計持有的日圓淨空頭頭寸創2024年7月9日以來最大規模。

日圓上漲時，市場波動往往比下跌時更為劇烈。（gettyimages）

專業投資者的這種做法似乎無視了日本財務大臣片山皋月的多次警告，即當局準備採取「大膽行動」來抑制外匯市場過度投機行為。NHK引述未具名人士報導，片山皋月、日本最高外匯官員三村淳與美國財政部長貝森特於日本周一舉行了線上會議。

日圓上漲時，市場波動往往比下跌時更為劇烈。今年以來，由於市場干預的擔憂抑制了日圓的貶值，日圓升值和貶值之間的波動幅度差距有所擴大。

日圓上漲期間波動性激增的風險不利於日圓融資套利交易，這種策略是指投資者賣出日圓購買收益更高的資產，從而賺取利差。

美元兌日圓匯率「一方面面臨上方的干預風險，另一方面又受到下方做空日圓持續套利的吸引」，澳大利亞國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示，「匯率在162-163左右可能會再次引發干預。」

日本金融期貨協會的數據顯示，上個月場外散戶交易量降至2024年2月以來的最低水平，表明個人交易者持謹慎態度。

三井住友信託銀行高級市場策略師Ayako Sera表示，「即使市場普遍預期日圓將持續走弱，本地散戶投資者也可能不願觸碰日圓」，因為干預可能會引發日圓波動加劇。