港股5連跌 累瀉1506點 國指較高位跌逾2成陷技術熊市
撰文：張偉倫
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港股再度低收，收市報23336點，跌432點。從上周二（16日）起，大市已連跌第5日，累計跌幅1,506點。
恒指收市報23336點，跌432點，全日成交額降至3,343.6億元。
國指收市報7759點，跌155點。科指跌150點，報4399點。
國指與去年10月高位相比，累計跌幅已超過20%，跌入技術性熊市。
科技股下挫，小米（1810）跌4.6%，京東（9618）及騰訊（0700）跌幅逾4%，阿里（9988）跌3.8%，收市報98.95元。
【13:25】港股跌370點
恒生指數最新報23398點，跌370點，國指跌132點，報7781點，科指跌126點，報4422點。
科技股下挫，阿里（9988）曾低見99.1元，最新報99.4元，跌3.4%。美團（3690）跌3.4%，騰訊（0700）跌3.6%，報417.4元。
友邦跌2%
金融股方面，友邦（1299）跌2%，滙豐（0005）逆市升0.6%，最新報148.8元。
AI概念股方面，智譜（2513）跌8.6%，報2,202元，MiniMax（0100）瀉17.3%。