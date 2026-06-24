AI泡沫論｜高盛警告AI市場已如「拉伸的橡皮筋」　負面信號被無視

高盛策略師警告，AI (人工智能) 市場已如一根被拉伸的橡皮筋，市場對負面信號的持續漠視終將迎來臨界點——一旦任何一家主要科技巨頭率先削減AI支出，整個AI板塊的估值邏輯將面臨全面重構。



高盛全球銀行與市場部門策略師Privorotsky在周二的研報中指出，過去數周市場幾乎無視了AI資本支出交易中出現的所有負面信號。

他特別點出一個日益擴大的結構性背離：超大規模雲計算商持續加碼支出承諾，股價卻持續跑輸大盤；與此同時，以英偉達和台積電為代表的AI硬件股卻逆勢上漲。這一背離本身即是市場定價失真的信號。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

事實上，為了在尚處早期的人工智能市場佔據主導地位，美國科技巨頭的年度資本支出總額已達到歷史高點，大量來自經營活動產生的現金被投入長期基礎設施建設，累及自由現金流收縮。

外電報導指出，據美國四大科技公司的最新預測，2026年合計資本支出將達到約6,500億美元，巨量資金將投向新建數據中心，以及包括人工智能(AI)晶片、網絡線纜、備用發電機在內的一連串設備。谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms和微軟計畫投入的資本支出規模在本世紀可謂前所未有。