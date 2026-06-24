上市不足半年　曾累飆24倍　彭博﹕智譜擬配股抽水數十億美元

內地人工智能（AI）企業﹑在今年1月初掛牌的智譜（2513）據報計劃增發數十億美元股票。據《彭博》引述知情人士報道，智譜考慮在香港發售股份，融資規模可能達數十億美元。



該公司自1月上市，上市價為116.2元。上市以來股價持續攀升，曾高見2,980元，較招股價高出24.6倍。該公司今日（23日）曾飆升16%，最新報2,154元，跌0.7%，市值為5,068.1億元。

智譜IPO 6個月鎖定期將屆滿

據報道，因涉及非公開信息，要求匿名的知情人士稱，智譜在與顧問商討潛在股份配售事宜，最早可能下個月進行。智譜IPO後為期6個月的鎖定期將於7月8日到期。

在香港上市後不久就配售股份，這一做法與寧德時代今年4月進行的50億美元配售交易相似。寧德時代2025年5月在香港上市，籌集了357億港元（46億美元），當時為全球最大規模的上市交易之一。儘管配售後股價有所回落，寧德時代港股過去13個月累計上漲約170%，其市值是智譜的兩倍多。

知情人士稱，智譜股份發售事宜仍在商討中，也可能無法達成交易。智譜暫未對此置評。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

早前發布新大燉型

智譜最近發布其GLM-5.2 AI模型，並將該技術免費開放，供開發者在其基礎上構建生態，期望藉此吸引更多開發者加入其平台，並推動其工具嵌入全球市場。

彭博行業研究分析師Robert Lea和Jasmine Lyu周二寫道，智譜的最新模型在智能體人工智能編碼方面表現出眾，但鑒於Anthropic有著無可匹敵的資金實力、運營規模以及研發資源，將兩者作比較經不起推敲。